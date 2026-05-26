Как да отгледате невен от семена

Любими както сред начинаещите градинари, така и сред опитните градинари, невените имат слънчев характер, който озарява всеки двор. Невенът (научно наименование Tagetes ) е род от около 50 вида. Най-забележителните им характеристики са топлите, летни цветове и силният им аромат.

Алисън Зийб, мениджър клиенти и продукти за Северна и Южна Америка на члена на Националното градинско бюро Sahin-Takii Europe, споделя защо са популярни: „Невенчетата са като слънчева светлина и контрол на вредителите, събрани в един възхитителен пакет. Тези весели цветя, с ярките си жълти, оранжеви, червени и кестеняви цветове, добавят изблик на цвят към всяка градина .“

Трудно е да не почувствате радост, когато видите ярките цветове. Още по-хубаво е, че невените са лесни за поддръжка и покълват бързо, така че са възнаграждаващо растение за отглеждане. Повечето невени са едногодишни и цветовете им са дълготрайни, цъфтят през цялото лято (и дори по-дълго в по-топъл климат), така че има отлична възнаграждение за труда ви. Те са и прекрасен избор за привличане на пеперуди в градината ви .

Следват няколко експертни съвета за успешно отглеждане на невен от семена и за това как да виреят във вашата градина. Имайте предвид, че с около 50 вида, някои сортове имат малко по-различни нужди от грижи. Проверете указанията на пакета със семена за най-точна информация за вашия сорт.

Кога да започнете със семена от невен

Ако искате да се наслаждавате на предимствата на цветовете на невена възможно най-дълго, започнете със семената на закрито в края на зимата или началото на пролетта. Ако имате кратък вегетационен период, това ви позволява да се възползвате максимално от цветовете.

Майкъл Кларк, градинар и основател на Yardwork, обяснява: „Семената от невен трябва да се засаждат на закрито около 6 до 8 седмици преди последната очаквана дата на слана. Това ще им осигури достатъчно време да станат силни, преди да бъдат преместени на открито и изложени на вятър, дъжд и топлина.“ Засадете ги в почвена смес и ги дръжте на слънчево място.

Закалете разсада от невен, за да го подготвите за живота на открито. Кларк казва: „Ще искате постепенно да го излагате на външни условия за няколко часа всеки ден през първите две седмици след покълването.“ Този процес помага на растенията да преминат от защитената си вътрешна среда към по-сурови външни условия.

Кога да пресадите разсад от невен

Засадете разсада си от невен на открито, след като рискът от замръзване отмине. Ако търсите конкретика, Кларк препоръчва: „В края на пролетта или началото на лятото можете да пресадите растенията си от невен навън, след като температурата на почвата достигне поне 21°C.“

На избраното от вас място, разпределете разсада според сорта невен. Например, френските невени трябва да бъдат на разстояние от 20 до 25 сантиметра един от друг, докато по-големите африкански невени се нуждаят от 30 до 40 сантиметра пространство.

Засаждане на невен на открито

Възможно е също така да сеете семена от невен директно на открито. Засадете ги през пролетта, след последните слани, когато температурата на почвата е над 18°C.

След като развият няколко истински листа, може да се наложи да проредите разсада, за да предотвратите пренаселване. Отново, разстоянията между тях са според препоръките за вида – някъде между 20 и 40 сантиметра, в зависимост от размера на зрялото растение.