7 билки, които всеки градинар трябва да отглежда за естествен контрол на вредителите

Седем често срещани билки естествено възпират вредителите, подобрявайки здравето на градината без пръскания.

Има нещо удовлетворяващо в това да излезеш в градината си и да докоснеш с ръка леха с пресни билки . Ароматът на босилек върху пръстите ти, острата зелена хапка на розмарин във въздуха и меката, перната текстура на кориандъра - всичко това се усеща като малко напомняне, че нещата се нуждаят от време, за да пораснат, но си заслужават чакането.

За много домашни градинари билките започват като начин за подправяне на ястия, но често се превръщат в най-полезните растения в цялата градина. Те не само внасят свеж вкус в кухнята ви, но и играят изненадващо мощна роля в контролирането на вредителите

Градинският чай е първият в списъка . Силният му, дървесен аромат помага за отблъскване на зелеви молци, зелеви червеи, морковени мухи и бълхи. Действа особено добре, когато е засаден близо до домати, кръстоцветни и моркови, където вредителите са склонни да създават проблеми. Мислете за градинския чай като за тихия бодигард на вашата зеленчукова леха - ароматен, здрав и винаги на разположение.

Риганът е друг многофункционален продукт, предпазващ от листни въшки, зелеви молци, краставични бръмбари и паякообразни акари. Той се съчетава добре с чушки, краставици и кръстоцветни, образувайки нискорастящ щит на нивото на почвата. Понякога е забравена прясна билка в кухнята, но може да се използва в дресинги за салати и песто, сосове за пица и спагети, супи и гювечи за вкусов профил, вдъхновен от гръцката кухня.

Мащерката, от друга страна, е идеална за засаждане под арковидни решетки, където доматите се изкачват. Тя помага за отблъскване на зелеви молци, люспи, белокрилки и доматени рогови червеи, което я прави стратегически спътник във вертикалните градини. Може да се използва за подправяне на риба и пиле, яхнии и супи, както и на печени зеленчуци.

Пресен лук носи остър аромат на лук, който обърква листни въшки, японски бръмбари, паякообразни акари и морковени мухи. Експертът препоръчва да се засажда почти навсякъде - само не близо до боб или грах. Той е отлична гарнитура към картофи, зеленчуци и салати, предлагайки комбинация от вкус на лук и чесън, която освежава всяко ястие.

Розмаринът , с познатия си аромат, помага за отблъскване на зелеви молци, белокрилки и комари и действа добре в комбинация с кръстоцветни, боб и моркови. Това е чудесна билка, която можете да използвате при задушаване на месо като печено и цели пилета , и дори малко количество е достатъчно.

Босилекът си е спечелил репутацията на най-добрия приятел на доматите, отблъсквайки листни въшки, белокрилки, трипси, доматени щитовки и дори комари. Той вирее редом с домати, чушки и патладжани. Босилекът и доматите не само са приятели в градината, но и се съчетават добре в готвенето, предлагайки този запазен знаков вкус в салата Капрезе, песто и много италиански ястия.

Кориандърът , последната билка, „изпълнява двойна функция“. Той отблъсква листни въшки, паякообразни акари и картофени бръмбари, като същевременно привлича полезни насекоми като калинки , след като прецъфти.