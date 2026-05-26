Винаги засаждайте краставиците в тази част на двора

Изберете слънчеви места с плодородна, добре дренирана почва; отглеждайте вертикално за по-лесно прибиране на реколтата и по-малко вредители.

Поддържайте влажна почва, поливайте при залез слънце, използвайте мулч и контролирайте вредителите с растения-компаньони и директни методи.

Берете краставиците често, когато са пълни; изберете устойчиви на болести сортове и торете три седмици след поникването.

Кой сорт краставица е най-добър?

Това зависи от това какво искате да правите с краставиците - да ги мариновате или нарежете както са? Краставиците се класифицират като сортове за мариноване или за нарязване.

Сортовете за мариноване обикновено растат до 12,5 см или по-малко. Краставиците за нарязване могат да растат до 33 см или повече, в зависимост от вида. Някои сортове за нарязване имат ядливи кожи и са известни като „без оригване“. Много от сортовете за нарязване могат също да се мариноват с добър успех.

Къде трябва да засадите краставици?

Когато планирате къде да засадите краставиците си, изберете място, което получава 6-8 часа пряка слънчева светлина на ден.

Краставиците също изискват богата, плодородна почва , която позволява дренаж. Изберете място в градината си , което ще предложи това (т.е. не ги засаждайте до гъста глина или циментова стена).

Ако ги засаждате в контейнери, поставете 7-10 см чакъл или малки камъни на дъното им, за да осигурите добър дренаж. Ако все още нямат дренажни отвори, трябва да пробиете няколко малки дупки на дъното на контейнерите, за да не задържат вода.

Краставиците растат най-добре вертикално

Ако отглеждате вертикално, трябва да използвате сорт лозови краставици и да държите всяко растение на разстояние около 30 см едно от друго. Ако отглеждате в саксия или в земята, ще ви е необходим сорт храстовидни краставици с разстояние около 90 см между всяко растение, за да им дадете място да растат.

Засадете краставиците в долната част на оградата и ги оставете да растат по цялата секция. Това може да ви помогне да виждате всичките си краставици и да ги берете по-лесно, когато дойде време за прибиране на реколтата.

Какъв тип почва е най-подходящ за краставици?

Идеалните условия за отглеждане на краставици са, когато температурата на почвата се поддържа на 22°C (22°C) с pH 6,0–6,8. Може да е полезно да се добави малко висококачествен, добре угнил компост в почвата.

Смесете добре почвата и компоста преди засаждане. След като почвата е смесена, изсипете я в контейнера или парцела си на земята.

Засадете семената на дълбочина 3,8–5 см и ги разпределете на около 30 см едно от друго (ако растат вертикално) или на около 90 см едно от друго (ако растат храсти).