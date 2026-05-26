Признаци, че растенията ви получават твърде много тор

Прекомерното торене вреди на растенията, като причинява натрупване на хранителни вещества и увреждане на корените.

Признаците включват пожълтяване на листата, мъртви петна и повишено наличие на вредители или болести.

Тестването на почвата и целенасоченото прилагане на торове предотвратяват прекомерното торене и насърчават здравословния растеж.

Понякога, когато става въпрос за градинарство , повече е повече . Засаждането на изобилие от цветя, подходящи за опрашители , щедрото мулчиране и честото премахване на отцъфващи цветове са само няколко примера. Но наистина можете да прекалите с торенето на растенията си.

„Прекомерното торене се случва, когато осигурявате повече минерални хранителни вещества, отколкото растенията реално могат да използват“, казва Ник Флакс, специалист по технически услуги за Ball Seed® и член на Националното градинско бюро. „Това може да се случи, когато обогатявате почвата с „горещ“ компост (твърде високо съдържание на азот или други хранителни вещества), прилагате твърде много гранулиран или водоразтворим тор или прилагате прекомерно различни почвени добавки (напр. поташ или урея).“

Въпреки че може да изглежда , че правите нещо полезно, тези излишни хранителни вещества могат да доведат до неблагоприятни ефекти върху растежа и естетиката на растенията „и могат да се натрупат във вредни концентрации в растителните тъкани, в зависимост от това колко силно се прилагат прекомерно“, добавя Флакс.

Признаци на прекомерно торене

Но какви точно са признаците на прекомерно торене? Как да разберете дали го правите твърде много?

Ако растенията са дори леко наторени, Флакс казва, че може да наблюдавате както привидно положителни, така и отрицателни признаци като:

Забележим бум на буен растеж

Увеличен размер на новите листа в сравнение със старите листа

Разтегнати междувъзлия (част от стъблото между местата, където се прикрепват клони, пъпки или листа)

По-тънки, по-нежни стъбла, които се чупят по-лесно

Но да кажем, че сте прекалили и сте пренаторили растенията си.

В този случай, Флакс казва, че трябва да внимавате за:

Листата внезапно стават хлоротични (жълти) и се къдрят

Некротични петна, образуващи се по краищата на зрелите листа и сливащи се в големи мъртви участъци с влошаване на увреждането

Върховете на корените стават притъпени/приличащи на бухалка и фините коренови „власинки“ изчезват

Цъфтеж на водорасли по повърхността на почвата (особено при саксийни растения)

Насекоми-вредители, които се насочват повече към прехранени растения

Повишен натиск върху заболяванията от гъбични патогени, като брашнеста мана

„Когато растежът и развитието на растенията или цялостното им здраве са негативно засегнати, вие сте преминали границата на „твърде много торове““, обобщава Флакс. „ Повредените корени поради прекомерно прилагане на торове могат да възпрепятстват усвояването както на вода, така и на хранителни вещества и да отворят вратата за атака на почвени патогени.“

Има и някои растения, които са по-чувствителни към прекомерно торене от други. Например, Флакс казва, че „междувидовите импатиенси“, като SunPatients, Solarscape и New Guinea impatiens, са силно чувствителни към прекомерно торене. Снапдрагоните също могат да бъдат чувствителни към сол, което води до окапване на пъпки и силно забавяне в растежа.

„Това причинява преждевременно окапване на цветовете, както и изкривяване и забавяне на растежа на нови растения, което наподобява щети, причинени от широки акари “, предупреждава той.

Той добавя, че плодоносните зеленчуци като чушките могат да окапят пъпките си, когато са прекомерно наторени, а доматените растения ще дадат по-малко цветове.