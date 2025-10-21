Цветето, което може да засадите точно сега - цъфти от юни до края на октомври

Това красиво цвете е непретенциозно в грижите, устойчиво на суша и слана, а цъфтежът му продължава почти половин година - от юни до края на октомври. Ако търсите многогодишно растение, което можете да засадите сега, изберете ехинацея. Тя ще краси градината ви в продължение на няколко месеца през лятото и есента. Цветето издържа на жега, суша, слана и дори бедни почви, и цъфти от юни до октомври, без да губи своята привлекателност и аромат.

Защо ехинацеята е идеална за есенно засаждане?

Препоръчително е да се засажда ехинацея през есента: докато земята все още не е замръзнала, кореновата система има време да се адаптира и вкорени добре. През пролетта тя веднага започва да расте и от началото на лятото радва със силни стъбла и големи цветове с форма на маргаритка.

Само опитните градинари заравят това цвете в градината през есента

Не е необходимо да се полива или тори често, ехинацеята расте дори там, където други цветя увяхват. Освен това привлича пеперуди и пчели, създавайки оживена, цветна атмосфера в градината.

Как да засадим ехинацея през есента

Времето за засаждане е октомври, трябва да го направите преди първите силни слани. Изберете място в градината. което е слънчево място или има лека полусянка. Почвата трябва да е рохкава, дренирана, без да се задържа застояла вода в нея.

Ехинацеята предпочита неутрална или леко алкална почва и не обича пясък. В обработената почва направете бразди с ширина 1-2 см, разположени на разстояние 15-20 см една от друга. Разпръснете семената на разстояние между тях. След това покрийте цялата площ с почва. Първите разсади трябва леко да се проредят и процесът да се повтори след няколко седмици.

Красивото цвете, което всеки трябва да засади в градината си - то радва с цветовете си от началото на лятото до края на есента

Ако използвате разсад, при засаждане коренищата или разсадът се заравят на 5-7 см дълбочина, покриват се с почва и се мулчират.

По отношение на грижата това цвете не изисква поливане през есента, може да се наторява с компост през пролетта. Ехинацеята може и трябва да се подхранва, но едва от втората си година. За тази цел си струва да се използват доказани минерални препарати. Ехинацеята цъфти от юни до първите слани. Понася тежки студове до -30°C. Не се страхува от вредители и суша. Използва се като лечебна билка за повишава имунитета. Освен това откъснатите цветя издържат дълго време във вазата.

