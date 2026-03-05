Цветята, които да засадите през март - те ще красят градината ви до есента

Март е идеалното време да сеете цветя, които ще ви радват с ярки цветове през цялото лято и есен. Тези 6 растения, които не изискват много поддръжка, са лесни за отглеждане от семена, а резултатите ще надминат очакванията ви.

Какво да засадим през март: Цветята, които ще украсят градината ви до есента

С настъпването на март дните стават по-дълги и по-топли и мислите за лятото започват да нахлуват. Засяването на цветя от семена е евтин и лесен начин да напълните градината си с красиви растения. Като изберете растения с различно време на цъфтеж, вашите цветни лехи ще бъдат декоративни от пролетта до есента. Изданието Homesandgardens посочва 6-те най-добри цветя за сеитба през март.

Циния. Ярките цинии цъфтят до първите слани. Могат да се засяват директно в земята на слънчево място или да се отглеждат от разсад. След поникване, проредете растенията, тъй като те са склонни да растат храстовидно.

Сладък грах. Този ароматен любимец на градинарите е красиво цвете за букети. Най-добре е да се сее на закрито през март, тъй като семената покълват много дълго. Прищипването на върховете помага за образуването на силни издънки.

Нигела. Това цвете е идеален вариант за запълване на празнини в цветни лехи. Семената могат просто да се разпръснат по повърхността на почвата и леко да се покрият. Растението се самозасява добре и предпочита хладни условия.

Латинка. Това красиво цвете расте бързо и е подходящо за запълване на цветни лехи. Засейте го на открито след преминаването на опасността от слана. Това цвете цъфти от лятото до есента, привличайки опрашители, а цветовете и листата му са годни за консумация.

Сток (Матиола). Това цвете има ароматни цветове със съцветия с форма на клас. Посейте семената му на закрито през март. Растенията ще цъфтят през следващото лято, радвайки ви с богат аромат и нежни нюанси.

Кореопсис. Това е дълго цъфтящо растение с жълти, червени или оранжеви „маргаритки“. Може да се засее директно в земята или чрез разсад. Цъфти от началото на лятото до есента и е подходящо за всяка градина.

Дори и да не засадите всички цветя от списъка, а само някои от тях, градината ви ще бъде изпълнена с пъстрота и красота до есента.

