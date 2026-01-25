Цъфтящото стайно растение, което вирее в студените помещения на дома

Стайните растения осигуряват жив щрих от пролетни или летни цветове в дома - дори в разгара на зимата, когато снегът покрива земята. Проблемът е, че когато времето стане наистина студено, може да стане скъпо да се използва отоплението достатъчно високо, за да оцелеят стайните растения. В края на краищата, повечето са тропически или субтропични растения, които предпочитат - или дори изискват - температури над 21 градуса по Целзий. Освен това, отоплителните системи не винаги затоплят равномерно всяка стая. Ако имате камина, отоплителни уреди или печка на пелети или дърва, може да имате постоянна топлина само в основната дневна или спалните. Не е нужно да се отказвате от стайни растения в по-студените стаи на дома си; просто трябва да намерите правилните кандидати. Ето ги: цикламените.

Още: Как да предпазим растенията от студен и сух въздух едновременно

Има много начини да промените рутината си за грижи за стайни растения през зимата , но отглеждането на циклама е един от най-лесните. Не бихте ли предпочели да прекарвате дните си сгушени край огъня или отоплението, вместо да се грижите за растенията? Това малко многогодишно цвете расте от грудки и може да се отглежда на открито в зони 4 до 8. Компактният размер на цикламената и нейната студоустойчивост го правят идеален и за студените места във вашия дом. Те не само растат особено добре в контейнери, но и виреят при дневни температури от 15 до 18 градуса по Целзий. Най-хубавото? Грижете се добре за тях и те ще цъфтят през цялата зима! Можете да очаквате червени, бели, розови или лавандулови цветове да се появят на сцената през есента и да продължат до пролетта.

Отглеждайте циклама в студена стая за зашеметяващи зимни цветове

Още: Как да предпазим растенията при внезапно застудяване

Установихме, че студът не е проблем за цикламените - растенията могат да издържат на нощни температури до 10 градуса по Целзий. Има обаче и други неща, от които вашето стайно растение се нуждае, за да оцелее през зимата на закрито. За да се грижите за цикламените си по най-добрия възможен начин, започнете с осветлението. Цикламите растат най-добре на ярка, непряка слънчева светлина, така че дръжте стайното си растение в стая с прозорец, обърнат на изток. Облечете слънчевите прозорци с прозрачни (макар и, разбира се, не блокиращи светлината) завеси. След като това е уредено, можете да насочите вниманието си към поливането, което е може би най-трудната част от грижата за цикламите. Почвата, която е твърде влажна или твърде суха, може да окаже незабавно въздействие върху здравето на вашето растение.

Как да съживите стайни растения, след като сте забравили да ги полеете

Пожълтелите листа са често срещан признак за неудовлетворени нужди от вода. Когато повърхността на почвата е суха на допир, полейте растението си обилно. Уверете се също, че расте в саксия с добър дренаж. За да предотвратите наводняването на корените от влага, не поливайте самото растение. Избягвайте короната - или центъра - на растението и вместо това поливайте почвата около него. Нивата на влажност също могат да бъдат проблем за цикламените.

Как да предпазим стайните растения от нощните температурни спадове

Те растат най-добре при нива на влажност над 50%, което е в горната граница на препоръчителното за дома. Ако трябва да повишите влажността, особено през зимата, когато нивата обикновено са по-ниски, използвайте овлажнител или опитайте по-креативни начини за повишаване на влажността на растенията , като например поставяне на цикламените върху тава с камъчета или групиране на саксии заедно. Дръжте растенията далеч от сух въздух и горещи или ледени течения.