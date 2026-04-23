Домашен тор за теменужки за стотинки: Саксиите ще са отрупани с цветове чак до есента

През пролетта теменужките царуват в българските градини, но как можете да гарантирате, че цъфтят дълго и обилно? Просто пригответе обикновен, натурален тор. Един от начините е смес от прясна мая, която стимулира растежа на растенията и повишава устойчивостта им към болести и вредители. След този витаминен тласък, теменужките ще цъфтят красиво както никога досега.

Маята е „еликсир на младостта“ за теменужките

Теменужките растат най-добре на слънчеви места и добре дренирана почва; универсална смес за балконски саксии е подходяща. Ако почвата е по-бедна и с ниско съдържание на хранителни вещества, струва си да я обогатите, за да осигурите дълъг и обилен цъфтеж за теменужки, които винаги изглеждат здрави и силни.

Маята е често срещана съставка в градинските торове и е подходяща и за отглеждане на теменужки. Този тор е богат на витамини от група В и микроелементи, необходими за правилното развитие на растенията, включително желязо, магнезий и желязо. Цинк, селен, желязо и хром. Маята съдържа и аминокиселини, които изграждат протеини. Всички тези компоненти влияят положително върху кореновата система и цялостното здраве на теменужките.

Освен това, торът с мая укрепва растенията и повишава тяхната устойчивост на болести. Те също така показват по-голяма толерантност към стрес, причинен от метеорологичните условия. Най-доброто време за поливане на теменужките с мая е по време на активния им период на растеж, т.е. пролетта и лятото. Особено се препоръчва използването на този тор по време на вегетативната фаза за стимулиране на растежа, както и по време на цъфтежа, когато теменужките се нуждаят от най-много хранителни вещества.

Как да приготвите тор с мая стъпка по стъпка?

Приготвянето на тор с мая е много лесно. За начало използвайте обикновена хлебна мая; преди употреба проверете дали е изтекла. След това следвайте инструкциите по-долу:

Смесете половин кубче прясна мая с 1 супена лъжица захар.

Добавете 1 литър топла вода към приготвената смес.

Оставете да престои на топло място за около час. След това добавете 4 литра вода и разбъркайте добре разтвора.

След това торът е готов за употреба. Прилагайте го на всеки 2-3 седмици и поливайте теменужките. Това ще удължи цъфтежа им и ще подобри цялостния вид на тези пъстри цветя.

Грижа за теменужки от пролетта до есента – какво друго трябва да запомните?

Торенето не е единственото нещо, което е важно при отглеждането на теменужки. Поливането е също толкова важно. Почвата, в която растат теменужките, трябва да е постоянно леко влажна, но трябва да се избягва застояла вода – това важи и за поливането с разтвор на мая, който не трябва да се използва по-често от препоръчаното. Също така, опитайте се да не мокрите листата и цветовете, тъй като те могат да започнат да гният. Поливайте растенията сутрин или вечер, за предпочитане в чинийка или директно върху почвата.

Не забравяйте редовно да премахвате избледнелите цветни главички, които могат да се превърнат в развъдник на болести и вредители. Това също ще насърчи растението да произвежда нови цветове. Осигурете на теменужките подходящо място. Твърде многото излагане на слънчева светлина води до изсъхване на леторастите, докато твърде много сянка значително отслабва цъфтежа.