Двойки цветя, които може да засадите заедно в саксия

Независимо дали имате малка тераса в апартамент или голям заден двор, вашето външно пространство винаги може да се възползва от градински саксии. Сега, когато топлото време е тук, е идеалното време да започнете да засаждате цветя в контейнери.

Въпреки че можете да се придържате към един вид цвете в саксията си, можете също така да проявите креативност и да създадете цветни комбинации, които наистина се открояват. Видовете цветя, които ще искате да засадите, ще зависят от местоположението на вашата саксия, както и от личните предпочитания за цвят и грижа. Това е красотата на градинарството: има толкова много възможности за избор!

„Изборът на подходящ по размер, добре дрениран съд е от съществено значение за подпомагане на здравословния растеж на корените и процъфтяващите растения в градинските саксии“, казва Мери Филипс, ръководител на стратегията за местообитания на местни растения в Националната федерация за дивата природа . „Теракотата позволява въздушен поток и изсъхва по-бързо, докато рециклираната пластмаса задържа влагата по-дълго и е по-лека и лесна за преместване.“

По-нататък разговаряхме с майстори градинари за най-добрите безпроблемни комбинации от градински саксии, които ще искате да опитате това лято и след това. Внимание: Уверете се, че сте оставили място в саксиите си за цинии и невени .

Цинии и невенчета

Циниите са любими на градинарите не само защото са лесни за отглеждане, но и защото виреят почти по всяко време на околната среда, независимо дали е горещо и влажно или сухо и ветровито. Засадете ги редом с невенчета и ще имате саксия, пълна с ярки, привличащи вниманието цветове.

„Те могат да варират във височина от 30 до 122 сантиметра и да се срещат във всички нюанси на цветовете. „Те са много устойчиви на суша , което е чудесна характеристика за контейнер“, казва Джим Лапик, градинар и участник в програмата „Майстор градинар“ на Щатския университет на Пенсилвания . „Бонусът е, че можете да ги отрежете за свежи цветове и да бъдете възнаградени с още повече цветове.“

Алена салвия и чернокрака маргаритка

„Наситените червени цветове на аления градински чай създават поразителен контраст с веселите бели и жълти цветове на чернокраката маргаритка , предлагайки дълготраен цвят и надеждно представяне в горещи, слънчеви условия“, казва Филипс. „Поставете саксията на пълно слънце, за да насърчите цъфтежа и да избегнете обилно торене, защото тези растения виреят в бедни почви.“

Босилек, лук и магданоз

Би било пропусната възможност да не включим комбинация от ядливи градински саксии за домашни готвачи, които искат съставките да са на една ръка разстояние.

„Можете да смесвате босилек , лук и магданоз, тъй като всички те предпочитат богат, влажен компост, редовно поливане и слънце“, казва Луси Брадли, експерт градинар в Easy Garden Irrigation . „Тази саксия за билки е лесна за поддръжка, стига да я напълните с висококачествена, богата на хранителни вещества почвена смес за добър дренаж.“

Освен това, ще искате да подхранвате почвата с балансиран течен тор веднъж месечно, за да я поддържате здрава и силна.