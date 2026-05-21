Защо старите градинари поръсват тревата със захар

Поръсването на захар върху тревните площи може да помогне за отделянето, потискането на плевелите и насърчаването на хранителните вещества в тревата.

Експертите предупреждават, че захарта допълва, а не замества тора и може да насърчи растежа на гъбички.

Прилагайте захар умерено, три пъти годишно и следете за гъбички; алтернатива е спрей с меласа.

Има безброй продукти, които можете да използвате, за да се грижите за моравата си – и много от тях могат да бъдат скъпи. Така че, когато чух, че хората поръсват захар по тревните си площи , бях заинтригуван.

Захарта е достъпна (повечето от нас вече я имат в килерите си), евтина и лесна за употреба - но може ли наистина да има ползи за нашите тревни площи?

Според Gardening Know How , макар че захарта може да помогне за торенето на тревата ви, не е достатъчно, за да замени изцяло тора - затова вместо това я разглеждайте като допълнение към традиционния тор.

В изданието се отбелязва също, че захарта понякога подпомага растежа на гъбички по тревата (особено в сенчестите части на тревните площи). Затова не забравяйте да следите за потенциален растеж на гъбички и да обмислите използването на фунгицид в допълнение към захарта.

Колко често да поръсвате захар върху тревата си

Според Homes & Gardens , можете да използвате кристална захар или пудра захар върху моравата си - просто не я използвайте твърде често. Gardening Know How препоръчва да поръсвате захар върху моравата си веднъж на сезон (без зимата), общо само три пъти годишно.

„Захарта има своите предимства, но ви призоваваме да стъпвате внимателно, особено ако земята ви е склонна към гъбични заболявания“, съветва Рейчъл Кроу, експерт по градинарство от Homes & Gardens. „Въпреки това, когато се използва умерено, тази съставка може да допринесе за по-зелена морава за предстоящото лято.“

Като алтернатива, можете да използвате спрей с меласа (вода, смесена с малко меласа в бутилка с пулверизатор). Simple Lawn Solutions съветва да се прилага спрей с меласа на всеки две до шест седмици по време на градинарския сезон.