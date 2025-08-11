Евтин домашен тор за хортензии: Използвайте го през август за още по-дълъг цъфтеж

През август си струва да обърнете допълнително внимание на вашите хортензии, за да ги възнаградите с изключително дълъг и впечатляващ цъфтеж. Каква поддръжка трябва да имате предвид през последния летен месец? Важно е да използвате правилните торове, които ще осигурят на храстите основни летни хранителни вещества. Бързо ще открием, че един добър тор не е задължително да е скъп. Ето рецепта за евтин домашен тор за хортензии.

Как да се грижим за хортензиите през август?

Никой друг храст не краси лятната градина толкова очарователно, колкото хортензията. Това великолепно растение, което с месеци се огъва под тежките си, огромни цветове, е едно от най-популярните в нашите градини. Въпреки че обичаме да го засаждаме, не винаги знаем как да адаптираме грижите му към текущия сезон. Това знание обаче е от съществено значение, тъй като хортензиите могат да бъдат непостоянни и да цъфтят слабо или дори изобщо да не цъфтят без наша помощ.

Чудите се как да се грижите за хортензиите през август? Ако искаме да се наслаждаваме на цветовете им до късно през есента, трябва да помним преди всичко редовното поливане. Това растение е постоянно жадно, така че се нуждае от големи количества вода, особено в горещите и сухи летни дни. Дъждовната вода или отстоялата вода със стайна температура е най-подходяща за поливане на хортензии.

Мулчирането на почвата предпазва хортензиите от суша. През август си струва да разпръснете селекция от естествени материали в основата на храста – дървени стърготини и иглолистни стърготини, киселинен торф, градинска кора или борови шишарки. Защо тези мулчове са толкова ефективни? Те леко подкиселяват почвата, създавайки идеални условия за растеж на хортензиите. През август не забравяйте да подкрепите храстите, които се огъват под тежестта на цветовете си, и да им осигурите необходимите хранителни вещества.

Евтин домашен тор за хортензии

Хортензиите са в пълен разцвет през август. Създаването на нови цветове отнема много енергия, така че си струва да им осигурите допълнителни хранителни вещества през този важен период. Можете да закупите подходящ тор, но приготвянето на собствен у дома е също толкова добра идея. Всичко, от което се нуждаете, са две прости, евтини съставки, богати на фосфор, калий, желязо и азот:

10 супени лъжици синапено семе

½ чаша утайка от кафе

Как да си направим домашен тор за хортензии?

Сложете синапените семена и утайката от кафе в тенджера. Залейте с 2,5 литра вода и оставете да заври. След това оставете да къкри около 15 минути. Оставете да се охлади напълно, след което прецедете през цедка или тензух. Изхвърлете останалите утайки от кафе и синапените семена върху компостната купчина и разредете течността с вода в съотношение 1:1. Поливайте хортензиите си с този тор на всеки две седмици през август, за да удължите цъфтежа им.

Струва си да се помни, че домашният тор е добро допълнение, но не и заместител на редовното торене. За да се задоволят всички нужди на хортензиите, е добре систематично да ги подхранвате с многокомпонентни торове с балансиран състав, които са специално предназначени за тези растения.

