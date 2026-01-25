Градински зеленчуци, които трябва да наторите с оризова вода

Отглеждането на зеленчуци е възнаграждаващо хоби и добър начин да снабдявате домакинството си с прясна, богата на хранителни вещества храна почти при поискване. Но независимо дали отглеждате зеленчуци в контейнери в апартамент или се грижите за голяма градина, всяко растение има специфични нужди от хранителни вещества и грижи. Различните добавки за почва, методите за борба с вредителите и самите хранителни вещества могат да променят условията на отглеждане – към по-добро или към по-лошо. Можете да дадете на растенията си така необходимия тласък на подхранване – и естествено да отблъснете вредителите от градината си – с продукт от вашата кухня : оризова вода. Листните зеленчуци като бок чой и маруля, кореноплодни зеленчуци като моркови и ямс, и дори плодните растения като патладжан се възползват от този подход.

Оризът може да служи като тор във вашата градина , но само ако пестите водата, с която го изплаквате или готвите. Когато пускате зърната под чешмата, прецедете водата в купа, за да я използвате по-късно за растенията си. За по-силен тор можете да сварите ориза и да пестите водата. И двата метода са екологични и достъпни начини за подобряване на здравето на вашата зеленчукова градина. Оризовата вода хидратира растенията, като същевременно им осигурява основни хранителни вещества, като калий, азот, фосфор, магнезий, калций, желязо, сяра и витамини от група В. Тя може също да отблъсква вредители, въпреки че за най-добра защита от насекоми ще трябва да ферментирате оризовата вода, преди да я излеете върху зеленчуковата си леха. За повечето растения можете да нанасяте оризова вода директно върху почвата около основата на растението или върху листата.

Моркови

Ферментиралата оризова вода може да стимулира растежа на корените благодарение на хормон, който съдържа, наречен индол-3-оцетна киселина (IAA). Това е чудесна новина за зеленчуците, които са изцяло кореноплодни, като морковите (Daucus carota). Не прекалявайте с оризовата вода обаче, тъй като тези дълги, ярко оцветени ядливи растения предпочитат почви с малко по-малко азот. Добавете малко оризова вода, когато поливате морковите си, като я изсипвате върху почвата близо до основата на растението. Като алтернатива, можете да я пръскате върху листата на растението два или три пъти седмично.

Патладжан

Листните зеленчуци не са единствените, които се възползват от бавното освобождаване на хранителните вещества, осигурявани от оризовата вода. Патладжаните също увеличават растежа си, когато се торят с оризова вода, особено с измита оризова вода. Патладжаните обаче са малко капризни към условията на отглеждане, така че е добре да обърнете внимание на времето на прилагане. Те се хранят много, така че започнете да ги торите в началото на вегетационния период. Но добавянето на твърде много азот в средата на процеса на растеж може да доведе до големи листа и малки плодове.

Маруля

Марулята (Lactuca sativa) е друг листен зеленчук, който вирее с малко тор с оризова вода. Точно както при бок чой и чой сум, добавете (в идеалния случай) измита оризова вода към почвата около растението, за да я обогатите с хранителни вещества и да произведете по-здрави растения. Проучване, публикувано в Pertanika през 2021 г., доказва, че използването на оризова вода върху марулята подобрява развитието на корените. Ако започнете да виждате кафяви петна по листата, може да използвате твърде много оризова вода. Това обаче може да означава и, че растението има твърде малко калций или калий или не се полива достатъчно.

Чушки

Можете да помогнете на чушките си да процъфтяват с тази останала течност от кухнята ви . Оризовата вода е чудесна за подобряване на растежа на чушките (Capsicum spp.). Както всички зеленчуци (и всъщност повечето растения), чушките се нуждаят от надежден източник на азот, фосфор и калий, за да произвеждат здрави листа и много плодове. Балансът е важен за здравословния растеж на чушките, но те също така се хранят с много плодове, така че ще е добре редовно да добавяте прясна оризова вода. За да определите точно колко оризова вода е необходима, редовно провеждайте почвени тестове, за да видите какви хранителни вещества остават в почвата след торене.

Картофи

Картофите (Solanaceae tuberosum) са от семейство Паслън, заедно с патладжаните, чушките и доматите. Не е изненадващо, че с малко оризова вода те също ще развият по-силни корени и по-големи листа. Подземните грудки на растението – картофите, които ядем – обаче са податливи на повреди от вредители и болести, така че е най-добре да използвате оризова вода умерено. Ако използвате твърде много, захарите и нишестето, съдържащи се в оризовата вода, могат да насърчат растежа на вредни гъбички и бактерии, както и насекоми вредители като сребърни рибки.