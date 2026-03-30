Грешките, които градинарите правят в градината през пролетта

Защо всичко е свързано с торене на почвата

Това е времето от годината, когато градините започват да се съживяват отново. Появяват се ранни луковици, образуват се пъпки и има тихото усещане, че пролетта е точно зад ъгъла – но много бордюри все още могат да изглеждат измамно голи.

Това е и моментът, в който много градинари се въздържат, чакайки „правилното“ начало на сезона, преди да се захванат с работа.

Според Али Лиджи, експерт по градинарство в TreeMend , този инстинкт за чакане може да е точно това, което забавя градината ви.

„Това е моментът да подобрите почвата си“, казва Али. „Преди да се появят нови издънки, преди корените да започнат да черпят силно хранителни вещества, трябва да подхранвате бордюрите си с компост или органична материя. Ако го оставите, докато всичко расте силно, сте пропуснали ключова възможност.“

Често срещана грешка, която градинарите правят

Най-голямата грешка, която Али вижда, е да остави подобряването на почвата до времето за засаждане.

„Хората чакат, докато си купят нови растения, след което се надпреварват да подобрят почвата в отделните дупки“, казва той. „Този ​​подход е от полза само за едно растение наведнъж. Подхранването на цялата леха сега създава по-здравословна среда по цялата граница.“

И макар течните храни да могат да помогнат по-късно през сезона, те не са заместител на основните.

„Течните торове могат да дадат бърз тласък, но не подобряват структурата на почвата“, казва Али. „Ако почвата ви е уплътнена или изтощена, първо трябва да се погрижите за основата.“

Али казва, че е лесно да се съсредоточим върху това, което се случва над земята – подрязване, засаждане и пренареждане на бордюри – докато игнорираме случващото се отдолу.

„Хората се вълнуват от нови растения и цветя , което е разбираемо“, казва той. „Но здравата почва е това, което създава здрави растения. Ако почвата ви е уморена, уплътнена или с ниско съдържание на хранителни вещества, винаги ще водите трудна битка.“

Подхранването, обяснява той, е просто разстилане на слой компост, добре угнил тор или друг органичен материал върху повърхността на лехите и бордюрите.

„Не е нужно да е сложно“, казва Али. „Слой от два до пет сантиметра качествен компост, внимателно вложен в повърхността, е достатъчен. Вие подхранвате почвата, не само растението.“

Времето е жизненоважно

Причината Али да е толкова твърд в това да го направи сега се свежда до това какво ще правят растенията по-нататък.

„Късната зима до ранна пролет е идеален период, защото растенията тъкмо ще се събудят“, казва той. „Корените им скоро ще търсят хранителни вещества. Като подхранвате почвата сега, вие се уверявате, че тези хранителни вещества са точно там, където трябва да бъдат.“

Той също така обяснява, че работата става много по-трудна, след като растенията започнат да пускат нов растеж.

„След като растенията започнат активно да растат, става по-трудно да се работи около тях, без да се повредят новите издънки. Сега е просто по-лесно и по-ефективно да се прави тази работа“, казва Али.