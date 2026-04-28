Билки, които трябва да засадите през май

Май е един от най-добрите месеци за работа в двора. Независимо дали подготвяте градината си за успешна пролетна работа , създавате удобно пространство за опрашители или усъвършенствате рутинната си грижа за тревата за топло време, това топло, но все пак комфортно време е пикът за много градинарски задачи. Въпреки това, не всички растения виреят, когато са засадени през пролетта. Пролетно цъфтящите луковици, например, трябва да се засадят в земята през есента, за да се осигури период на студена стратификация, а има много зеленчуци, които можете да засадите през септември за есенна реколта . Знанието кога трябва да засадите определени видове ви дава по-голям шанс за успех в бъдеще, дори когато става въпрос за лесно отглеждащи се билки.

Има много билки, които е най-добре да се засаждат през този късен пролетен период, особено ако се намирате в район, където вече не е необходимо да се притеснявате от слани. Мащерка, копър, градински чай и лавандула са само няколко варианта, но ако сте мотивирани, лесно можете да създадете цяла билкова градина през този сезон.

Винаги се уверявайте, че следвате инструкциите за грижа, специфични за вашата зона - идеалното време за засаждане в Милуоки ще бъде много различно от това в Ню Орлиънс и игнорирането им може да доведе до това билки да умрат, преди да успеят да се установят.

Мащерка

Мащерката (Thymus vulgaris) е една от най-популярните билки, както за отглеждане, така и за кулинарни приложения. С малки, ароматни листа, които лесно се съчетават с голямо разнообразие от ястия, тя може да бъде полезно допълнение към много градини. Тъй като е издръжливо многогодишно растение в зони от 5 до 9, ще можете да се наслаждавате на тази билка година след година. Засадете я, когато земята е около 21 градуса по Целзий, няколко седмици преди последната слана през пролетта, и се уверете, че има много слънце и добре дренирана почва. В по-хладните райони това е около май.

Копър

Копърът (Anethum graveolens), с тънките си, перести листа, е чудесен за добавяне на текстура и вкус към вашата билкова градина. Отглежда се като едногодишно растение и ако желаете, лесно се покълва от семена. За най-добри резултати при засаждане, посейте семена след последната дата на слана - май е идеалният период. Не се развива добре при пресаждане, така че е важно да се уверите, че засаждате копъра си на мястото, където искате да остане. Растенията също ще пуснат семена, преди да увехнат, така че ако искате да се върне догодина, не го намесвайте.

Лавандула

Лавандулата (Lavandula angustifolia) е релаксираща, красива и лесна за грижа. Какво да не обичаш? Като многогодишно растение, то вирее в зони от 5 до 10. Може да се засажда през есента, но ако искате да се насладите на красиви цветове това лято, засадете го през пролетта, след като няма притеснения от допълнителни слани. Най-добре е да изберете млади растения, тъй като отглеждането от семена е много трудно, но това означава, че ще можете да се насладите на прекрасния ѝ аромат в градината си веднага. Уверете се, че има ярко слънце и много дренаж, за да гарантирате изобилна реколта всяка година.

Градински чай

Тъй като може да вирее на толкова голяма площ, идеалното време за засаждане, разбира се, ще варира, но ако все още имате няколко продължителни слани през май, посейте семена седмица или две преди последната. Въпреки че тези растения ще издържат години с правилните грижи, най-добре е да ги сменяте от време на време за възможно най-добра реколта. Подобно на много други билки, градинският чай се нуждае от пълно слънце и добре дренирана почва, така че помислете за засаждането му близо до клони с подобни нужди от грижи като розмарин и лавандула.

Босилек

Ако живеете в по-влажен или дъждовен район, босилекът (Ocimum basilicum) ще бъде вашият най-добър приятел. За разлика от доста други билки в този списък, това едногодишно растение вирее в по-влажни условия. Когато се грижите правилно за него, ще видите много бърз растеж, който ще ви даде изобилие от листа, които да използвате в кулинарните си начинания. Босилекът също обича топлината, така че стига температурата във вашия район да не пада под 10 градуса по Целзий през нощта през този месец, май е чудесно време за засаждане, независимо дали това означава сеитба на семена или прехвърляне на млади растения в лехи.

Още: Ако имате тези 4 цифри в датата си на раждане, ви очаква подарък от съдбата

Мента

Поради това, трябва да го засадите, след като времето се затопли и заплахата от слана отмине - често през май. Въпреки че това растение е лесно за отглеждане, трябва да се внимава много, за да не излезе извън контрол. Ментата расте агресивно, така че ако искате да предотвратите нейното завладяване на двора ви , най-добре е да го засадите в контейнери.

Риган

Риганът (Origanum vulgare subsp. hirtum) обича топлото време и поради това засаждането през май често е идеално, въпреки че е възможно да се засади по всяко време, след като сте в безопасност от замръзване.