Храсти, които трябва да засадите този май

Май не е просто чудесно време за пролетно почистване, но е и идеален месец за засаждане на храсти в двора ви. С топлото време и все по-дългите дни, правенето на някои дейности по озеленяване може да бъде идеалното извинение да излезете навън и да се разходите сред птиците, пчелите и пеперудите. Освен това, добавянето на храсти към озеленяването ви е един от многото начини да увеличите привлекателността на дома си.

Независимо дали се надявате да направите по-добро впечатление на приятели, семейство или съседи с някои допълнителни насаждения, или се надявате да увеличите стойността на къщата си при препродажба, увеличаването на привлекателността на дома ви може да се почувства като ценен начин да похарчите време и пари. И има толкова много прекрасни възможности за избор, включително вечнозелени джелове, хортензии с ефектни цветове или слънчеви и компактни пентолистни цветя.

Засаждането през май, когато повечето храсти изглеждат най-добре, ви дава незабавно удовлетворение и бързо подобрява озеленяването ви. Докато избирате, имайте предвид, че има различни характеристики, които да търсите в храстите, за да подобрите привлекателността на вашия бордюр. Големите, ефектни цветове са една от тях, но не пренебрегвайте неща като вечнозелена листа, спретнат растеж или есенни цветове.

Азалиите цъфтят великолепно, за да изглеждат привлекателно у дома

Азалиите (Rhododendron sect. tsutsusi и subg. pentanthera) са широколистни или вечнозелени храсти с ефектни цветове в почти всеки цвят, който бихте могли да пожелаете. Независимо дали търсите големи храсти, които да засадите до ъгъла на дома си, или по-ниски, които да отглеждате близо до входната врата, ще намерите много възможности сред азалиите. Можете да ги засадите през май на места с добре дренирана почва, кисела и разположени на сянка.

Холис ще озарява зимата с ярки плодове и зелени листа

Няколко вечнозелени растения ще допринесат много за създаването на красиво впечатление във вашия двор и ще подобрят привлекателността му – ето защо трябва да помислите за добавяне на храсти от джел (Ilex spp.), ако имате неутрална или киселинна почва. Засадени през май, тези широколистни вечнозелени растения са сред храстите, които ще озарят двора ви през цялата година .

Хортензиите създават огромни, зашеметяващи цветни декорации

Със своите ефектни цветове, хортензиите (Hydrangea spp.) са сред красивите растения за вашия преден двор, които ще добавят голяма привлекателност . Можете да избирате от много различни видове, които да добавите през май, включително дъболистни хортензии (Hydrangea quercifolia)

Рододендроните осигуряват ефектни цветове и вечнозелени листа

Рододендроните (Rhododendron) са едни от най-добрите храсти за отглеждане в двора ви за цветна пролет . Ако имате добре дренирана почва, която е от кисела страна, можете да използвате тези растения с камбанковидни бели, розови, лилави или червени цветове, за да рамкирате дома си и да го направите да се откроява. Освен това, те имат големи, зелени, вечнозелени листа, които ще помогнат да поддържате привлекателността на бордюра си силна и зашеметяваща през цялата година.

