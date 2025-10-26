Как да добавите калций към почвата си за силни и процъфтяващи растения

Калцият е незаменим за растенията. Той е от съществено значение за повишаване на жизнеността на растенията и поддържане на структурната им цялост. Освен това, калцият играе ключова роля в поддържането на здравословния растеж на корените и листата. Така че изглежда доста очевидно, че ако растенията не получават достатъчно калций, те ще страдат. Растенията с дефицит на калций често показват забавен растеж и имат деформирани, чашковидни листа. Корените на растенията също

Те дори стават по-уязвими към бактериални и гъбични инфекции. Не се притеснявайте обаче, има начини за идентифициране и лечение на хранителни дефицити в растенията , включително калций.

Някои лесни начини за добавяне на калций към почвата за силни и процъфтяващи растения включват добавяне на счукани яйчени черупки от кухненски отпадъци, смесване на варовик с почвата или внасяне на остатъци от дървесна пепел за естествено повишаване на нивата на калций. Бъдете внимателни обаче, тъй като добавянето на твърде много калций към градинската почва може да бъде и вредно. То може да попречи на усвояването на калий (K), магнезий (Mg), фосфор (P) и няколко други макро и микроелементи. Затова направете почвен тест и след това приложете подходящите количества от всички почвени добавки, повишаващи калция, въз основа на резултатите.

Селскостопанска вар

Селскостопанската вар, или аг вар, е основно просто натрошен варовик. Химически погледнато, тя е предимно калциев карбонат и може да бъде перфектен калциев усилвател, ако почвата ви се нуждае и от решение на ниски нива на pH. Хубавото на използването на селскостопанска вар е фактът, че тя освобождава калция бавно в почвата. Това намалява вероятността от излужване на хранителни вещества, което е критичен проблем при по-разтворимите торове. Също така, направете почвен тест, преди да добавите вар, и никога не използвайте хидратирана вар в градината си. Тя е много опасна и дори може да причини химически изгаряния.

Дървесна пепел

Дървесната пепел може да бъде друг чудесен източник на калций за вашата градина. В зависимост от източника, съдържанието на калций в дървесната пепел може да бъде от 20% до 50%. Тя съдържа и малки количества фосфор и калий. Просто се уверете, че идва от необработени източници. Например, дървесната пепел от боядисано дърво може да съдържа тежки метали и други материали, които могат да бъдат токсични за растенията. По подобен начин, дървесната пепел може да повиши pH на почвата; следователно, ако pH на вашата градина вече е твърде високо, тя може да не е добър избор.

Гипс

Гипсът може да се използва и като почвена добавка за повишаване на калция в почвата, особено в солени натриеви почви, където помага за изместване на натрия. Химически той е калциев сулфат и съдържа приблизително 22% калций и 18% сяра. Сярата е от съществено значение и за растенията, тъй като помага на растенията да синтезират протеини, ензими и витамини. Най-доброто време за добавянето ѝ към почвата е през есента, за да може почвата постепенно да я абсорбира преди следващия вегетационен период. За да приложите гипс, разпръснете го равномерно върху почвата и полейте.

Костно брашно

Костното брашно е друг чудесен източник на калций за градинската почва, особено ако в нея липсва и фосфор. Приготвя се чрез смилане на изсушени животински кости на фин прах. За приложение можете да добавите около 2 до 4,5 килограма костно брашно на всеки 9 квадратни метра градинска почва. В противен случай просто добавете 1 до 2 супени лъжици костно брашно директно във всяка дупка, когато засаждате луковици или разсад. Уверете се обаче, че го втривате добре в почвата, тъй като ароматът му може да привлече скунксове, миещи мечки и кучета, които могат да разровят градината ви.

Счукани яйчени черупки

Черупките от яйца са нещо, което почти всяко домакинство има под ръка. Така че, вместо да ги изхвърляте, превърнете ги в естествен източник на калций за вашата розова градина . Черупките от яйца от повечето търговски носачки съдържат около 2,2 грама калций под формата на калциев карбонат. Освен това, те съдържат и малки количества калий и магнезий, и двата от които са от съществено значение за растенията. Проблемът обаче е, че черупките от яйца се разлагат доста бавно. Затова първо ги смачкайте или смилайте на фин прах, за да ускорите процеса. Това улеснява почвата да абсорбира калция и да го предава на вашите растения.

Листни калциеви спрейове

Понякога вашите растения може да се нуждаят от бърз калциев тласък и точно тук могат да помогнат листните пръскания. Те доставят хранителни вещества директно и често се използват по време на периоди на бърз растеж, когато растенията се нуждаят от бърз калциев тласък. Имайте предвид обаче, че това не е дългосрочно решение. Калцият чрез листните пръскания достига само до частите на растението, които пръскате, и ползите му избледняват след няколко дни. За да си направите собствен калциев листен спрей у дома, просто добавете няколко яйчени черупки към около 4 литра вода, сварете, оставете да се охлади, филтрирайте и напръскайте директно върху растенията си.