Как да отглеждате божури в саксия

Има причина, поради която божурът ( Paeonia ) често е наричан кралицата на градината. Големите, разрошени цветове и опияняващият аромат на това декоративно растение го правят централна част на късната пролет и ранното лято. Традиционно божурите са били разглеждани като дългогодишни обитатели на градинската граница, понякога виреейки на едно и също място в продължение на 50 или повече години. Съвременното градинарство (с всичките му ограничения и предизвикателства) обаче често може да изисква малко повече гъвкавост.

За тези от нас, които може би нямат обширни градини, не се притеснявайте – защото е напълно възможно да отглеждате божури в саксии. Това просто изисква малко повече внимание, отколкото грижите за наземните божури . Тъй като божурите имат масивна, месеста коренова система и се нуждаят от хладни часове през зимата, средата в контейнера трябва да се управлява внимателно. Но с малко грижа и внимание, те са изненадващо адаптивни и ще откриете, че отглеждането на божури в контейнери е радост.

Независимо дали сте наемател със слънчев балкон или искате да донесете този аромат по-близо на тераса, отглеждането на божури в саксии е възнаграждаващ процес, който се отплаща с впечатляващи, подобни на облаци цветове. Открийте как да поддържате саксийните си божури щастливи в продължение на години.

Когато избирате саксия за отглеждане на божур в контейнер , размерът е най-важният фактор. Божурите са известни с клаустрофобията си, що се отнася до корените им. Зрелият божур се нуждае от значително пространство, за да се предотврати запушването му и отказът му да цъфти. В идеалния случай трябва да търсите саксия с дълбочина поне 45-61 см и ширина. Саксия с вместимост 5 галона (или по-голяма) е стандартната отправна точка за един тревист божур в контейнер.

В зависимост от вида божур , материалът е също толкова важен, колкото и размерът по отношение на опората. Тъй като божурите са тежки и ще останат в една и съща саксия в продължение на няколко години, за предпочитане е здрав материал като остъклена керамика или висококачествена смола. Големите саксии с ефект на камък осигуряват необходимата тежест, за да се предотврати преобръщането на тежките цветове в горната част, или можете да използвате вариант от фиброкаменни влакна

Просто се уверете, че саксията ви има големи дренажни отвори (и за предпочитане повече от един). Корените на божурите ще изгният бързо, ако бъдат оставени в застояла вода. Ако намерите перфектната саксия без достатъчно отвори, не се страхувайте да използвате зидарско свредло, за да добавите още няколко.

Засаждане на божури в контейнери

За разлика от много други многогодишни растения, божурите са изключително чувствителни към дълбочината на засаждане. Ако ги заровите твърде дълбоко, те ще дадат буйна зеленина, но няма да цъфтят. Когато засаждате божур с голи корени ( известен като грудка ), търсете розовите очи или пъпки. Тези пъпки трябва да бъдат заровени на не повече от 5 см под повърхността на почвата. Тази точна дълбочина е тайната за цъфтежа на божура през първите няколко сезона.

Започнете, като напълните саксията си с около две трети, като използвате висококачествена, добре дренирана почвена смес. Избягвайте тежката градинска почва, която се уплътнява твърде плътно в саксиите. Изберете лека, ефирна структурирана смес

Поставете грудката върху почвата с очите нагоре, след което внимателно покрийте с останалата смес. Полейте обилно, за да уталожите почвата около корените, като се уверите, че не са останали въздушни джобове. В зависимост от сорта божур, някои опори за растения, могат да помогнат за поддържане на развиващите се стъбла. Когато засаждате божури в контейнери, има по-малък шанс за нарушаване или нараняване на корените, ако добавите опори за растенията, преди растенията да започнат да растат сериозно.

Грижа за саксийни божури

Въпреки че божурите са известни с дълголетието си, успехът им в саксия зависи от способността на градинаря да имитира предпочитаните от него естествени условия. Тъй като корените им са затворени, те разчитат на вас за постоянна влага и правилния баланс на хранителни вещества, за да произведат тези легендарни пролетни цветове. Като се фокусирате върху светлина, вода и храна, можете да гарантирате, че вашият саксиен божур ще остане здрава централна декорация на терасата в продължение на години.