Как да отглеждате грах в саксии за вкусна реколта за нула време

Има много предимства от отглеждането на градина в контейнери , от по-голям контрол върху почвените условия до по-лесен достъп, тъй като не се изисква коленичене или навеждане, за разлика от традиционната градина. Въпреки че грахът може да не е първото растение, което ви идва на ум, когато планирате градината си в контейнери, тези ядливи зеленчуци виреят, когато са засадени в саксии - стига да изберете правилния сорт и да осигурите правилните грижи.

Вероятно, когато мислите за грах, се сещате за емблематичната зелена шушулка. Съществува обаче голямо разнообразие от видове грах, всеки със свои собствени сортове. И когато работите с толкова много различни сортове, грижите могат да изглеждат различно за всеки един. В резултат на това, стъпка номер едно, когато се научите как да отглеждате грах в саксии, е да изберете правилния сорт за вашата цел. В крайна сметка, не всеки вид грах може да се справи с средата, която е свързана с отглеждането в саксия. Говорейки за саксии, също толкова важно е да изберете правилния контейнер за вашето грахово растение, като му дадете достатъчно място за растеж (и изкачване, ако е необходимо).

Ако искате да отглеждате грах в собствената си градина с контейнери, научаването на повече за наличните опции може да бъде полезно начало. Това включва запознаване с размера на предпочитаното от вас грахово растение в зряла възраст и дали то се нуждае от допълнителна опора за катерене. След като сте определили какъв вид грах да отглеждате, можете да започнете да се занимавате с изискванията за грижа.

Как да отглеждаме грах в градина с контейнери

Въпреки че изборът на правилния сорт грах за вашата градина в контейнери е една от най-важните стъпки, той може да бъде и най-личната. Например, ако търсите сорт грах с непрекъснато производство, тогава лозовият сорт може да е най-подходящ за вас. Тъй като те растат толкова високи, те изискват допълнителна опора, често под формата на пергола. Некатерещите се сортове джуджеви грах – които растат само до максимум 90 см, в сравнение с 2,4 м при лозовия грах – често са най-добрият избор за градини в контейнери, тъй като са по-лесни за грижи. Някои примери за компактни сортове грах, подходящи за градини в контейнери, включват захарен грах Sugar Ann snap grah, джуджест сив захарен снежен грах и градински грах Green Arrow.

Ежедневните грижи зависят до голяма степен от избрания от вас сорт. Въпреки това, грахът като цяло е лесен за отглеждане, което го прави идеалното растение за начинаещи градинари . Той се нуждае от малко или никакъв тор и поне шест часа слънчева светлина всеки ден, за да расте успешно. За щастие, когато е засаден в саксия, можете лесно да местите растението грах за достатъчно слънчева светлина, когато е необходимо. Можете дори да отглеждате граха си на закрито през зимата, преди да го изнесете навън.

Грахът се развива най-добре с редовно, обилно поливане, което не оставя почвата подгизнала. Въпреки че отглеждането на грах е лесно, тази част може да бъде трудна, тъй като има тънка граница между твърде влажна почва, която може да доведе до гниене, и твърде суха почва, която няма да даде шушулки. С правилните грижи можете да очаквате да съберете реколтата от вашите саксийни растения грах след около два месеца.