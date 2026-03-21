Как да отглеждате малини от семена за процъфтяващ заден двор

Толкова е удовлетворяващо да излезете от кухнята си и да наберете пресните плодове, които растат точно в градината ви. Малините ( Rubus idaeus ) са лесни за отглеждане и не ви е необходима овощна градина - ъгъл от градината ви или саксия за тераса ще свършат работа. Независимо дали просто се наслаждавате на плодовете върху парфе с кисело мляко или ги разбърквате в тесто за мъфини , или обичате да бъдете малко по-креативни и да ги превърнете в замразена лимонада , ще бъдете разглезени, като имате достъп до малини в пика на свежестта, вместо до купения от магазина сорт. Макар че отглеждането на малини от семена изисква търпение, защото може да отнеме две години до първата значителна реколта, това е възнаграждаващо градинско преживяване. Отглеждането на малини от растения с голи корени или саксийни растения се препоръчва за по-бързи добиви, но отглеждането им от семена може да се осъществи. Ако искате да наберете пресни малини у дома, ето как да ги отгледате от семена.

Изисквания за отглеждане на малини

Малините виреят с шест до осем часа пълно слънце всеки ден. Колкото повече слънце, толкова повече плодове. На юг може да се нуждаят от защита от интензивното следобедно слънце. Отглеждайте ги в богата, добре дренирана, леко кисела до неутрална (6,5-7,5) глинеста почва.

По време на суша не забравяйте да осигурите допълнително поливане, за да поддържате почвата влажна.

Видове малини за отглеждане от семена

Колкото по-на юг отивате, толкова по-трудно може да е да отглеждате малини, тъй като много от тях се нуждаят от ниски температури, за да дадат плодове, така че търсете качествен сорт, който изисква по-кратък период на охлаждане и може да расте във вашата зона на засаждане.

Как да засадите малинови семена

За да започнете отглеждането на малинови семена на закрито, съберете качествени органични семена, висококачествена смес за отглеждане на семена и тави за семена или малки саксии.

Напълнете малки саксии или тави за семена с висококачествена смес за начало на семената.

Посейте малинови семена на дълбочина от ¼ до ½ инча и ги покрийте леко с почва.

Поддържайте почвата топла, около 21°C, като използвате термопостелка, ако е необходимо, и постоянно влажна, но не и наситена, за да покълнат семената.

След като семената развият истински листенца, пресадете ги в по-големи саксии, за да им дадете място за разпростиране на корените. Използвайте добре дренирана почвена смес и осигурете много слънчева светлина, като допълните с лампа за отглеждане, ако е необходимо.

Как да пресадите разсад в градината

Избягвайте пресаждането на разсад от малини в градината през лятото, за да избегнете топлинен стрес и да помогнете на корените да се развият. Най-подходящото време е веднага щом почвата е обработваема и заплахата от слана е отминала в началото на пролетта или през есента, когато растенията преминават в период на покой.

За пресаждане намерете място в градината с добре дренирана глинеста или песъчливо-глинеста почва. Обогатете почвата с богат компост, за да увеличите хранителните вещества, и я навлажнете преди засаждане.

Изкопайте дупки, достатъчно големи, за да поберат корените, така че да не се налага да ги смачквате, и ги засадете на същата дълбочина, на която са били в саксията. Разпределете растенията на разстояние от 90 до 120 см едно от друго. Запълнете дупките с почва и полейте обилно.

Съвети за отглеждане на малини

Давайте на малините около 2,5 см вода всяка седмица. Използвайте капково напояване, за да поливате почвата директно, без да мокрите листата.

Добавете слой мулч около растенията, за да контролирате плевелите и да запазите влагата.

Изкопайте всички издънки, които поникват близо до малините ви, защото те могат да изтеглят хранителни вещества от основното растение. Те могат да бъдат пресадени, ако искате да разширите лехата си с ягоди .

Производството на плодове започва, когато пръчките навършат две години. След като съберете плодовете, можете да ги подрежете до земята, защото новите ще започнат да дават плодове.