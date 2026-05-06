Никога НЕ засаждайте тези растения до ягодите

Ранната пролет е идеалното време за засаждане на ягоди, така че може би се чудите как да се грижите за тези нискорастящи многогодишни растения. Подходящото слънце и почва са важни, но също така е важно и къде да ориентирате тези плодове в градината си. Има определени растения, които не бива да отглеждате наблизо – тези зеленчуци и билки ще се конкурират с ягодите за хранителни вещества и в крайна сметка ще им накарат да се затруднят.

И така, кои растения са лоши съседи? Разговаряхме с експерти по градинарство за това какво никога не бива да отглеждате до ягодите си.

Мента

Ментата е известен с това, че е лош съсед и може бързо да завладее градината ви, ако не се контролира. Що се отнася до ягодите, ментата може да бъде нежелан преносител на болести.

„Съединенията в това растение създават перфектната среда за вертицилийно увяхване, което причинява забавен растеж, увяхване на листата и бавна смърт на ягодовото легло“, казва треньорът по градинарство Тери Спейт.

Вместо това, винаги засаждайте ментата в саксия . Тя може да се разпространи агресивно, когато расте в земята, и може да бъде трудна за премахване.

Домат

Точно както ментата, доматите могат да предадат вертицилийно увяхване на съседните ягоди. Вместо това, засадете доматите си в отделна леха, далеч от лехата с ягоди.

Анкит Сингх, доцент и преподавател по декоративно градинарство в Университета на Мейн, препоръчва редуване на домати и други паслън, за да не се отглеждат многократно в една и съща почва.

Патладжан

Точно както доматите, патладжанът е част от семейство паслън. Следователно, според Сингх, той може да допринесе за разпространението на болести, когато се поставя близо до ягоди.

Вместо това, той препоръчва да се засажда с други зеленчуци за топлия сезон в ротирано зеленчуково легло.

Копър

Копърът може да е вкусен, но е лош съсед за повечето растения във вашата градина - включително ягодите. Той е алелопатичен и отделя хормони, които ще потиснат растежа на близките растения.

„Засадете го самостоятелно в отделна част от градината, за предпочитане далеч от ягоди и повечето зеленчуци“, казва Сингх. Можете също да опитате да го отглеждате в саксия.

Зеле

Някои зеленчуци, като зелето, се хранят много. Те ще се конкурират с ягодите за хранителни вещества и пространство - още по-лошо, зелевите листа ще създават сянка, намалявайки производството на цветове и плодове.

Сингх препоръчва да се даде на зелето отделна леха – да се засажда редом с други кръстоцветни растения като броколи, къдраво зеле и брюкселско зеле. Това „ще му даде достатъчно място и плодородие, без да изтласква ягодите“, казва той.

Картоф

Картофите също могат да бъдат заразени с вертицилийно увяхване, така че е най-добре да ги държите далеч от реколтата от ягоди.

„Те се хранят тежко и могат да нарушат почвата при прибиране на реколтата, което не е идеално в близост до многогодишни ягоди“, добавя Сингх.

Тези растения се развиват най-добре в отделна зона, предназначена за едногодишни зеленчуци.

Броколи

Броколите са пълни с хранителни вещества и са сравнително лесни за отглеждане в градина, но не и ако ги засадите до ягоди.

„Използва много хранителни вещества и може да създаде гъста сянка, докато расте“, казва Сингх. „Ягодите се нуждаят от слънце и въздушен поток, за да растат добре и да избегнат гниене на плодовете.“

Засадете броколи с други зеленчуци за хладния сезон в отделна леха. Те ще бъдат по-добри компаньони.