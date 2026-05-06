Растения, които отблъскват комарите

Един недостатък на по-топлото време е напливът от насекоми, по-специално комари. Ухапванията им не само сърбят и са неприятни, но комарите могат да бъдат и преносители на болести. Ако вашият двор изглежда като център на тези насекоми, може би търсите природни средства, за да ги държите настрана.

Комарите са привлечени от любителите на бирата и секса

Вярвате или не, има много растения, които можете да отглеждате директно в градината си, които предпазват от нахлуване на комари. Много от тях отделят миризми или съдържат масла, които комарите не харесват. Разговаряхме със специалисти по растения и насекоми за съвет кои растения са най-подходящи за предпазване от комари. Независимо дали ги отглеждате в земята или в контейнери, дръжте тези растения близо до входове и места за сядане, за да увеличите ефективността им.

Котешка трева

Още: Зараза и болести за хиляди българи по Дунав заради комари: Кмет предупреди за пътни блокади

Комарите мразят котешка трева ( Nepeta cataria ), същото растение, което вашите котки обичат. Известно още като котешка мента, това тревисто многогодишно растение отделя химикал, който действа като естествен репелент срещу насекоми. „Това е бързо и агресивно растящо растение с квадратно стъбло и сиво-зелени листа, носещи малки бели цветове с лилава точка в центъра“, казва Шанън Харлоу-Елис, ACE, технически специалист за Mosquito Joe , компания на Neighborly .

Лавандула

Лавандулата ( Lavandula ) е лесно за поддръжка и устойчиво на суша растение, обичано от много домашни градинари. Не само е лесна за отглеждане, но лавандулата произвежда и масло, което е много ефективно средство против комари. „Лавандулата е растение, което ще вирее в сухите летни жеги“, казва Линда Ватер, експерт по растенията в Southern Living Plant Collection . „Ароматът е невероятен в градината и отблъсква комарите, докато лилавите цветове привличат опрашители.“

Мента

Още: Търсят се пари: Държавата призна, че е спряла пръскането срещу комари

Ментата ( Mentha piperita L. ) излъчва освежаващ аромат, който се харесва на хората, но не и на комарите. Растението се разпространява бързо, така че само една може да осигури достатъчен контрол на комарите за сезона. „Ментата има толкова силен аромат, че е ефективен естествен репелент срещу насекоми“, казва Кари Спунемор от Park Seed . Тъй като расте толкова бързо, най-добре е да засаждате мента в контейнери, а не в градината си.

Ще ни изядат ли комарите тази година? Кметове на бунт срещу държавата заради спряно пръскане в най-критичния момент

Босилек

Друга билка с остра миризма, която отблъсква комарите, е босилекът ( Ocimum basilicum ). За сорт с изключително силен аромат, опитайте канелен босилек. „Листата от босилек могат да бъдат смачкани, за да се освободи ароматът, или да се направят от тях репелентни спрейове“, казва Спунемор. „Като бонус, босилекът ще отблъсне и други вредители в градината.“