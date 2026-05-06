Грешка номер 1 при мулчиране, която унищожава растенията ви

Мулчът е от съществено значение за здравите растения, помага за задържане на влагата, потискане на плевелите и регулиране на температурата на почвата, когато се използва правилно.

Избягвайте грешката „вулкан от мулч“ – натрупването на мулч върху стъблата на растенията улавя влагата, привлича вредители и причинява гниене.

Нанесете мулч във формата на поничка, като го държите на 7,5 см дълбочина и на 7,5 см от основите на растенията за баланс.

Ако не прекарвате много време в градината, мулчът може да ви се стори като просто завършващо докосване, но често е неразбран. Мулчът прави повече от това да подобри външния вид на вашия ландшафт; той играе ключова роля за здравето и успеха на вашите растения. Когато се прилага правилно, той може да подобри качеството на почвата, да задържа влагата и да създаде идеалната среда за растеж.

Ако се използва неправилно обаче, може да има обратен ефект и да подкопае упоритата ви работа.

За да разберем по-добре защо мулчът често се използва неправилно, разговаряхме с експерти. По-долу те обясняват най-често срещаната грешка, която градинарите допускат при прилагането на мулч, как да я коригират и единственото правило, което винаги следват, за да гарантират, че растенията процъфтяват през целия сезон

Най-често срещаната грешка при мулчиране

Табар Гифорд, партньорски култиватор и майстор градинар в American Meadows, и Лора Айриш-Хансън, преподавател по градинарство в University of Minnesota Extension, споделят експертните си познания за най-често срещаната грешка при мулчирането, която градинарите допускат, и защо това може да съсипе растенията ви.

Прилагане на твърде малко или твърде много мулч

Градинарите често прилагат твърде много или твърде малко мулч, казва Айриш-Хансън, което прави това най-често срещаната грешка. И двете крайности могат да навредят на вашите растения и да ограничат способността им да виреят. Когато мулчът не се прилага на правилната дълбочина, това намалява ключови ползи, като потискане на плевелите и силно развитие на корените.

„Най-често срещаната грешка, която виждам – безспорно – е скандалният „вулкан от мулч“, казва Гифорд. „Това е, когато мулчът се натрупа високо до ствола на дърво или короната на растение.“ Този подход е особено често срещан в търговските ландшафти, което кара много домашни градинари да приемат, че това е най-добрата практика. В действителност излишният мулч може да доведе до растеж на корените в слоя мулч . С падането на температурите през есента и началото на зимата, тези открити корени са по-уязвими от повреди, добавя Айриш-Хансън.

Много градинари поставят мулч директно върху стъблата на растенията, което може да създаде дългосрочни проблеми с растежа. Когато мулчът е твърде близо, той задържа влагата там, където растенията трябва да останат сухи. „С течение на времето това води до гниене, привлича вредители и дори може да опасва дърветата, тъй като корените започват да кръжат в тази постоянно влажна среда“, добавя Гифорд. „Растенията се нуждаят от въздушен поток в основата си, точно толкова, колкото и от постоянна влага в корените си – всичко е въпрос на баланс.“