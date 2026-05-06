Само така е правилно да пресадите хортензията

Пресаждането на хортензии в точното време им помага да процъфтяват на новото си място с по-малко стрес.

Преместете хортензиите в началото на пролетта или късната есен, когато са в латентно състояние, за да ги предпазите от топлина и стрес от цъфтежа.

Подгответе растението, като поддържате почвата влажна, изберете богато на хранителни вещества място и полеете обилно след пресаждането.

Хортензиите са едни от най-популярните храсти в градината, обичани заради лесните си изисквания за поддръжка и ефектните си цветове в различни цветове. Ако вашата е пораснала над сегашното си място или планирате да обновите оформлението на градината си, пресаждането на хортензии понякога е необходимо начинание за градинарите. Въпреки че хортензиите са устойчиви растения, пресаждането в неподходящо време или по неподходящ начин може да ги стресира, което води до намален цъфтеж или дори смърт. По-долу експерти по градинарство споделят своите съвети за правилното пресаждане на хортензии.

Кога да пресаждате хортензии

Най-доброто време за пресаждане на хортензии е, когато растението е в латентно състояние или просто преминава в или излиза от латентно състояние. „Това означава ранна пролет или късна есен, за да се намали стресът върху растението“, казва експертът по градинарство Райън МакЕнани. „Пресаждането в ранна пролет или късна есен позволява на хортензията да изгради кореновата си система по време на годината, когато растението не е стресирано от летните горещини или докато цъфти.“

Как да подготвим хортензии за пресаждане

Подготовката на хортензиите за пресаждане ще улесни прехода им и ще облекчи стреса. Ключът е да се поддържа почвата около тези растения хидратирана преди, по време и след пресаждането. „Това ще помогне за намаляване на стреса, когато растението се изважда от дома, в който е било установено преди това“, казва МакЕнани.

Къде да пресадим хортензии

Хортензиите са издръжливи растения, но могат да бъдат взискателни по отношение на изискванията си за почва и слънчева светлина. Когато избирате ново място за вашите хортензии, уверете се, че почвата е богата на хранителни вещества и задържаща влага, но все пак добре дренирана, казва Андрю Бънтинг, вицепрезидент по градинарство в Пенсилванското градинарско дружество. Той също така препоръчва да изберете място с пъстра сянка, за да не стресирате хортензията, освен ако не отглеждате сорт, подходящ за пълно слънце.

Как да пресадим хортензии

След като вече сте подготвили хортензията си и сте избрали подходящо място, е време да я преместите в новия ѝ дом. По-долу Бънтинг и МакЕнани споделят своите съвети за пресаждане на хортензии.

Леко навлажнете почвата около хортензията.

Хортензиите имат странични корени, така че копайте поне по линията на капковото вливане (където най-отдалеченият клон или цвете достига от короната) и надолу от 30 до 46 сантиметра.

Влезте под хортензията и внимателно я извадете от земята, като запазите почвата непокътната с корените.

Изкопайте дупка, където искате да пресадите хортензията си, като се уверите, че е 1 1/2 пъти по-широка от кореновата бала.

Поставете хортензията в дупката, така че короната да е на едно ниво с почвата. Запълнете с почва и компост.

Уплътнете почвата и полейте добре. Покрийте основата на растението с мулч.

Как да се грижим за хортензии след пресаждане

Грижите след пресаждането са от съществено значение, за да се гарантира, че вашата хортензия ще процъфтява. „След като хортензията бъде засадена в новия си дом, най-големите приоритети ще бъдат да се намали стресът върху растението, като се предпази от екстремни температури, излагане на слънце и почвена влажност“, казва МакЕнани. „Хортензиите предпочитат равномерно влажна почва, така че я накисвайте добре толкова често, колкото е необходимо, за да поддържате почвата влажна, но не суха или мокра.“

Хортензиите вероятно ще цъфтят през същия сезон, в който са пресадени, особено ако вземете значителна част от кореновата бала и пресадите в началото на сезона. „Хортензията ще се установи след няколко седмици и може да видите по-постоянен нов растеж в рамките на един месец, след което ще е необходим вегетационен период, за да се утвърди напълно“, казва МакЕнани.