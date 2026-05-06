Кога да засадите семена от ехинацея за красиви цъфтежи през цялото лято

Със своите цветни венчелистчета и високи, тънки стъбла, ехинацеята е емблематично многогодишно растение, произхождащо от Съединените щати. Те са издръжливи на различни почви, привличат важни опрашители , които поддържат местната екосистема, и са лесни за поддръжка година след година.

Как да подготвите ехинацеята за зимата

Но добавянето на ехинацея към вашия ландшафт изисква известно предварително планиране. Засаждането на цветята твърде близо до лятото или зимата ги излага на горещи и студени температури, които може да не са готови да понесат.

Признаци, че е безопасно да засаждате семена от ехинацея на открито

Семената на ехинацея могат да се засаждат в началото на пролетта или късната есен, стига температурите на почвата и въздуха да са подходящи. „Във всички региони засаждайте, когато почвата е обработваема и се затопля, а температурите на въздуха са умерени“, казва Мери Филипс, ръководител на стратегията за местообитания на местните растения в Националната федерация за дивата природа.

Изчакайте температурата на почвата да достигне между 13 и 21 градуса по Целзий, а температурата на въздуха между 18 и 28 градуса по Целзий, казва Филипс. „Избягвайте засаждането, когато почвата е замръзнала, наситена с влага или по време на продължителна топлина над 29 градуса по Целзий“, казва тя. „Расти най-добре, когато се засажда по време на меко време, което му дава време да развие силни корени преди стреса от пиковите летни жеги или зимния студ.“

Като общо правило, започнете да следите температурите приблизително един месец преди началото или края на студения сезон във вашия климат. „Добро правило за засаждане на ехинацея или други многогодишни растения през есента е да се засаждат четири до шест седмици преди първите минусови температури“, казва Джъстин Кандра, градинар в Ботаническата градина в Мисури. По подобен начин, засаждането през пролетта, около четири до шест седмици преди последните минусови температури, ще даде на многогодишните растения достатъчно време във влажни и хладни условия преди летните жеги.

Рисковете от засаждането на семена от ехинацея в неподходящо време

Излагането на неутвърдени ехинацеи на екстремни температури може да увреди дългосрочното им здраве. „Засаждането на активно растящи многогодишни растения твърде рано през годината може да доведе до щети от замръзване на растенията“, казва Кандра. „Засаждането твърде късно през годината може да доведе до лошо прикрепване преди зимата и да увеличи шансовете за измръзване.“ Корените, засадени в студени условия, ще останат неактивни, казва Филипс, което забавя цъфтежа, докато тези, засадени в летните жеги, са по-податливи на шок от пресаждане, изгаряне на листата и топлинен стрес.

Ако сте засадили ехинацеите си твърде късно през есента, защитете ги от студените зимни температури, като наслоите 7 до 10 сантиметра мулч около кореновата зона , казва Меган Макконъл, директор „Информация за растенията“ в Монровия. „Уверете се, че не покривате короната на растението, тъй като това може да задържи вода и да причини гниене. Ако имате сухи зими, уверете се, че растението не изсъхва, като поливате леко, когато температурите са над нулата“, казва тя.

Не е твърде късно да засадите това красиво цвете

Ако сте засадили твърде близо до лятото, мулчирайте около растението, за да запазите влагата. Следете внимателно влажността на почвата, като проверявате зоната, която е най-близо до растението, тъй като там са по-голямата част от корените и тя може да изсъхне с различна скорост от околната почва. „Не позволявайте на почвата да изсъхне напълно, но не забравяйте, че се нуждае от добър дренаж, така че не компенсирайте с твърде много вода“, казва Макконъл.