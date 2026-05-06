Сенчести почвопокривни растения, които можете да засадите от семена

Отглеждането от семена обикновено е по-достъпна алтернатива на закупуването на растения от разсадник. Този начин изисква малко допълнително търпение, но в крайна сметка резултатите си заслужават.

Все пак е най-добре да знаете кои растения са лесни за отглеждане от семена и кои може да не си струват усилията. За щастие има няколко красиви почвопокривни растения, които можете лесно да отгледате от семена и които дори могат да виреят на сянка. Разговаряхме с експерт по градинарство за тези красиви растения и нейните препоръки за грижа за тях.

Хоста

Хостите са обичани почвопокривни растения с причина. Те добавят красива текстура към вашата градина, лесни са за отглеждане и дори можете да ги започнете от семена.

Тери Спейт, градинарски треньор, водещ на подкаст и съавтор на „Градската градина“ , препоръчва сеитбата на семена през есента. Можете също така да ги сеете в тави или торбички през зимата.

„Те потискат плевелите и са сравнително устойчиви на суша“, добавя тя. „Когато са поставени на пълна сянка, изискват малко поддръжка.“

Кукуряци

Най-добре е да засадите семена от кукуряк в началото на лятото, на сенчесто място, отбелязва Спейт.

„Освен това се самозасява доста добре“, казва тя. „Оставете готовия цвят да пусне семената, преди да отстраните стъблата.“

Кукувиците цъфтят красиви цветове и са много лесни за грижи – те са устойчиви на суша, след като се установят. Просто отстранете обезцветените листа от предишния сезон и вашите растения ще продължат да процъфтяват година след година.

Лайка

Лайката е прекрасна билка, която може да потисне плевелите, като образува плътна подложка. Семената могат да се сеят на закрито или директно в градината.

„Ако се сее директно в земята, най-добре е да се определи площта“, казва тя. „Семената са малки и могат да бъдат отнесени по време на силни зимни бури.“

За щастие, лайката е сравнително лесна за поддръжка и може да вирее и в саксии. Белите цветове изглеждат красиви самостоятелно или могат да се берат за приготвяне на успокояващи чайове.

Розова детелина

Красивият цвят на розовата детелина я прави зашеметяващо гранично растение, но можете да я отглеждате и в контейнери.

„Може да бъде и заместител на трева в частично сенчести зони с минимален пешеходен трафик“, казва Спейт.

Тя препоръчва да се засява от семена четири до шест седмици преди последната слана за пролетно засаждане. След като се установи, то е устойчиво на суша и не е привлекателно за елените. Като допълнителен бонус, то дори ще привлече опрашители във вашата градина.