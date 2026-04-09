Засадете спанакът до тези зеленчуци за богата реколта

Ако сте гледали „Попай Морякът“, вероятно вече знаете, че спанакът е ценна храна. Той е богат на желязо, витамини А и С, калий и магнезий. Още по-хубаво? Лесен и бърз е за отглеждане. Проблемът със спанака обаче е, че щом времето започне да се затопля, той бързо започва да се разраства. Това не само разваля вкуса му, но и ограничава количеството, което можете да съберете. Тук се намесват растенията-компаньони като доматите. Растенията-компаньони са от полза за вашата градина , като увеличават плодородието на почвата или опрашването. В някои случаи те могат да предпазят растенията и от вредители.

Доматите обаче не помагат на спанака по обичайния начин на растенията-компаньони. Вместо това, те просто предпазват спанака от топлина. Причината тази комбинация да работи е проста: спанакът е култура за хладния сезон, докато доматите са летни, топлолюбиви растения. Освен това, доматите растат по-високи от спанака. Така че, когато ги отглеждате в и около лехите със спанак, те се издигат нагоре, създавайки естествен „чадър“ от сянка, който предпазва спанака, растящ отдолу, от пряко слънце и топлина.

Това поддържа почвата и въздуха около спанака по-хладни. Резултатът? Можете да съберете повече листа за по-дълго време, преди спанакът да поникне. Експертите често препоръчват засаждането на хладнокръвни култури с топлолюбиви растения, за да спестите място и да подобрите ефективността на градината. Просто трябва да се уверите, че отглеждате растенията в точното време и ги засаждате на правилното разстояние едно от друго.

Засаждане на спанак с домати за по-добра и по-дълга реколта

Когато отглеждате спанак с домати, първо засейте спанака. Можете да направите това в началото на пролетта, веднага щом почвата стане обработваема. Що се отнася до доматите, засадете ги, след като почвата се затопли достатъчно и вече няма опасност от замръзване. Идеята е, че спанакът расте бързо през пролетта, когато доматените растения са все още малки. Когато доматите узреят, спанакът вече ще е готов за прибиране на реколтата. Тогава можете да засадите втора реколта спанак, който може да расте защитен под доматите в градината.

Ключът обаче е да се осигури правилното разстояние. Ако не разположите растенията правилно, те не само ще се конкурират помежду си, но и ще се превърнат в развъдник на вредители. За това дуо поставете спанака на разстояние около 7,5 до 10 см едно от друго. Що се отнася до доматите, оставете разстояние от около 45,5 до 60 см между растенията в реда и разпределете редовете от 90,5 до 122 см един от друг, в зависимост от вида домат, с който работите. Също така, не забравяйте да държите спанака на поне 15,5 до 30 см разстояние от по-високите доматени растения.

Ако искате да подобрите реколтата си с тази система още повече, опитайте да отглеждате топлоустойчиви сортове спанак. Или опитайте малабарски спанак (Basella alba). Това е невероятен топлоустойчив заместител на спанак за вкусна и питателна реколта . И не се спирайте само на комбинацията от спанак и домати. В градината има много други зеленчуци, които се съчетават добре със спанака , и трябва да ги опитате също.