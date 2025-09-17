Как да подготвите божурите за зимата?

Есенната грижа за божурите е ключът към енергичния им цъфтеж през следващия сезон. Правилната подготовка на божурите за зимата включва няколко ключови стъпки: торене, резитба и покриване. След лятото цветята се нуждаят от възстановяване и правилната есенна грижа става критична.

Грижи за божурите през есента и подготовката им за зимата

Продължете да поливате божурите си през есента, особено ако времето е сухо. Съсредоточете се върху торенето с фосфорно-калиеви торове. През септември добавете костно брашно, дървесна пепел или специализиран минерален тор. Тези елементи укрепват кореновата система и повишават зимната издръжливост на растението. Избягвайте напълно азотните торове, за да не стимулирате ненужния растеж на леторастите.

Трябва ли да премахнете изсъхналите цветове на божурите

Подрязването на божури през есента се извършва след първите слани, когато листата са опадали и са пожълтели. Тревистите сортове се подрязват почти до нивото на земята. Дървовидните божури не изискват драстична резитба: отстраняват се само повредени и мъртви издънки. Ако забележите признаци на гъбички (кафяви петна, извити листа), третирайте храстите с разтвор на калиев перманганат или препарат, съдържащ мед.

Важна стъпка е покриването на божурите за зимата. Окопайте основата на храста на височина 10–15 см със суха почва или компост. Мулчирайте младите и новозасадени растения с дебел слой торф или борови иглички. Внимателно завържете дървесните божури, за да предотвратите счупването на крехките им клони под тежестта на снега. В райони със сурови зими използвайте нетъкан покривен материал.

Божурите растат доста бързо и за да не станат прекалено гъсти храстите, се препоръчва да се разделят на всеки 5-6 години. Ако не планирате да ги презасаждате тази година, есенните грижи се състоят в торене на божурите и подготовка на растенията за зимата.

Какво трябва да направите с божурите след цъфтежа, за да имат още повече пъпки догодина

В зависимост от метеорологичните условия избираме метода на подхранване: сух или течен. Божурите не обичат прекомерна влага, така че ако септември е дъждовен, най-добре е да използвате гранулиран тор. Ако есента е суха, можете да приложите водоразтворими торове или да приготвите воден екстракт.

Имайте предвид, че течните торове се абсорбират много по-бързо от сухите. В началото на септември, когато растенията все още активно растат, е разумно да се приложи коренов тор. В края на септември или началото на октомври, когато божурите започнат да преминават в период на покой, се прилага сух тор, за да се натрупа запас от хранителни вещества за следващата година.

Тези прости, но важни есенни стъпки ще гарантират, че вашите божури ще преживеят успешно зимата. Това означава, че през новия сезон ще ви зарадват с красиви и ароматни цветове, които ще накарат съседите ви да завиждат.

Всичко, което трябва да знаете за пресаждането на божурите през септември