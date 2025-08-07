Как да подрежете крушата през август

Научаването как да подрязвате крушови дървета ще ви помогне да постигнете богата реколта. Независимо дали имате голяма овощна градина или отглеждате крушови дървета в саксии на балкон или тераса, брането на плодове директно от дървото е истинска радост.

Независимо дали отглеждате шпалир , кордон, ветрилообразен крушов дръв, саксиен или свободно стоящ крушов дръв като част от идеите си за зеленчукова градина , научаването как правилно да подрязвате крушовите дървета в точното време на годината е от основно значение, за да поддържате дърветата си плодоносни.

Как да подрязваме крушови дървета

Когато се учите как да подрязвате крушови дървета, както и при подрязването на овощни дървета като цяло, най-важният урок е винаги да използвате чисти, остри ножици, ножици за клони или ръчен трион, в зависимост от размера на материала, който режете. Винаги дезинфекцирайте инструментите, за да избегнете пренасянето на болести.

Отделете малко време, за да погледнете дървото си и да наблюдавате формата му. Дали дървото ви е пренаселено с водни издънки?

Премахнете всички мъртви, болни или повредени клони; това концентрира енергията в производството на плодове. Ако дървото ви страда от гъбични проблеми, вредители или болести, като например рак, огнена мана, крушов акар или крушова ръжда, резитбата би трябвало да помогне за спиране на разпространението им.

„Годишната резитба и прореждането на плодовете са от съществено значение за основната грижа за дърветата. Никое дърво няма да вирее без редовна резитба, докато прореждането често е необходимо, за да се получи оптимално качество на плодовете и да се поддържа годишното производство“, съветва Стив Къминс от разсадника Cummins в Итака, Ню Йорк.

В овощна градина, със свободно стоящи дървета, се стремите към отворена ваза в центъра, за да осигурите изобилие от светлина и въздух. Циркулацията на въздуха е от съществено значение за намаляване на разпространението на гъбични заболявания.

„Целта е да създадете форма на чаша за вино – ствол, увенчан с корона от клони, образуващи чаша“, обяснява Зела, градинар в Yeo Valley Organic .

„Създаването на отворен център на крушовото дърво може да бъде малко сложно, тъй като клоните са склонни да бъдат по-изправени.“

Как да подрязваме ветрилообразно крушови дървета

Подрязвайте крушовите дървета, оформени с ветрилообразна струя, в края на лятото, когато енергичният растеж се е забавил, това ще помогне за намаляване на повторния растеж. Винаги подрязвайте овощните дървета по време на сухо време, за да намалите риска от разпространение на гъбични заболявания.

„Въпреки че ветрилата може да нямат официалния стил на еспалиерите, те са по-лесни за поддръжка и малко по-продуктивни“, обяснява Ричард Бори. „Освен продуктивния капацитет, ветрилата и еспалиерите имат привлекателна декоративна стойност в градината“, добавя той.