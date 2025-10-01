Как да предпазите ябълката от измръзване през зимата?

Ябълковите дървета преживяват зимата доста добре. Но за да получите добра реколта през следващата година, трябва да се погрижите за дърветата през есента. Плодовите дървета, включително ябълкови, черешови, сливови и кайсиеви, могат да издържат на ниски температури. Особено ако са в латентно състояние - имат голи клони или затворени пъпки. Дори дървета с млади листа и цветове могат да преживеят температури до -5°.

Предпазване на ябълковите дървета от измръзване през зимата

За да сте сигурни, че дърветата ви няма да пострадат от студа в бъдеще, си струва да се подготвите за него предварително. Градинарите съветват да увиете повърхността на почвата, в която растат растенията ви. Това може да бъде добра защита срещу замръзване.

Друг метод е да запалите огън от листа до дървото и да го покриете с дим. Димът ще помогне на почвата да предпази от излизане на топлина. Препоръчително е обаче да се избягва този метод, ако е възможно, тъй като е доста опасен и вреден за въздуха.

Вместо това можете да поръсите топла вода около дървото. Това също ще помогне за увеличаване на плътността на въздуха и задържане на топлината, докато все още има риск от замръзване.

Опитните градинари дават и някои основни препоръки, които трябва да се спазват.

Струва си да изберете сортове овощни дървета, които цъфтят късно и са по-малко склонни да бъдат засегнати от слана. Засаждайте дървета близо до водни басейни, тъй като те могат да „смекчат“ температурните промени. Засадете дървета близо до стените на къщата от слънчевата страна.

За зимата ябълковото дърво трябва да се мулчира с подходящите материали. Най-добрият материал за това е смес от слама или твърда дървесина, поръсена с чакъл. Този мулч ще покрие добре корените на дървото до пролетта.

Още за грижата за ябълката през есента

През есента растенията се нуждаят от фосфор и калий. Веднага щом дърветата се освободят от тежестта на плодовете, хранителните вещества започват да текат от листата към клоните, което насърчава узряването на кората и по-доброто оцеляване през зимата. Калият ускорява този процес. В същото време в хладната почва се развиват нови абсорбиращи корени. Фосфорът стимулира тяхното развитие.

Ако остава още месец или повече преди падането на листата, има смисъл да се приложи течно кореново торене. За това се използва монокалиев фосфат или калиев сулфат, заедно с екстракт от суперфосфат. Съществуват и бързоразтворими фосфорни торове, като например течен фосфат.

