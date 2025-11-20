Как да размножите риган за изобилна градина с билки на закрито

Риганът е чудесно допълнение към билковата градина на перваза на прозореца , осигурявайки цвят, текстура и отличителен аромат. Естествено, ако сте отглеждали това растение, може би ще искате да започнете да добавяте още в друг съд или дори в друга стая в дома си. Размножаването е чудесен начин да размножите растенията си, така че ще имате сякаш безкраен запас от вкусни билки.

Размножаването на риган е сравнително лесен процес, но е полезно да знаете точно какво правите, преди да започнете. Тук експерти по градинарство предоставят своите съвети и трикове за всеки метод.

Размножаване чрез резници

Още: Как да подготвите растенията си риган за зимата, за да процъфтяват отново през пролетта

Експертите препоръчват размножаването чрез резници преди всичко, защото е едновременно просто и ефективно. Това е и лесен начин да се гарантира висококачествено растение.

„Много ригани могат да се отглеждат от семена, но е възможно да не се получат истински сортове – някои са чисто декоративни, без приятен аромат или вкус“, казва Сюзън Бец, майстор градинар и автор на „Билкови стайни растения “. „Най-добре е да започнете с разсад от разсадник или да вкорените резник от любим сорт. По този начин можете да сте уверени във вкуса на вашия риган.“

Това е доста лесен процес, след като започнете. Просто следвайте тези стъпки:

Вземете резник от ригана си – той трябва да е дълъг около 7 до 10 сантиметра. Изберете здрави стъбла, които не цъфтят, и ги отрежете точно под възела. Използвайте остър, дезинфекциран нож или ножица.

Още: Тази обикновена подправка може да намали възпаленията и стреса – ето как

Отстранете долните листа и оставете само няколко на върха.

Потопете отрязания край в хормон за вкореняване.

Поставете резника в почвата. „Използвайте среда, която ще остане влажна, но ще се отцеди добре“, отбелязва Бец. Поставете го на слънчево и светло място.

След около 2 до 3 седмици трябва да се появят корени. След това пресадете резника в саксия с диаметър 7,5 см, пълна с добре дренирана почва.

Още: Как лесно да си отгледате домашен риган

Размножаване чрез наслояване

Наслояването е друг надежден вариант: „по-бавен е, тъй като стъблото все още е прикрепено към майчиното растение, докато то образува корени“, казва Кари Спунемор, съосновател на приложението Seed to Spoon.

Тя препоръчва да следвате тези стъпки за най-добри резултати:

Изберете ниско, гъвкаво стъбло на риган. То трябва да достига до почвата.

Още: За кои противопоказания трябва да внимаваме при пиене на чай от риган?

Внимателно остържете малка част от стъблото на възел.

Закрепете тази част от стъблото към почвата. Покрийте я леко с пръст.

Поддържайте мястото влажно . След няколко седмици, след като образува корени, отрежете новото растение от родителското. Поставете го в саксия.

Размножаване чрез деление

Делението също е подходящо, ако имате зряло растение, но има някои уговорки. „Малко е по-хаотично и е по-подходящо за пролетта, когато можете да прекопаете и пресаждате на открито“, казва Бец.

Ако сте склонни към малко повече бъркотия, ето стъпките, които тя препоръчва да следвате:

Полейте растението риган в деня преди да го разделите.

Внимателно изкопайте буцата.

Използвайте ръцете си или чист нож, за да го разделите на по-малки части , всяка с корени и няколко стъбла.

Пресадете всяка секция на същата дълбочина в прясна почва. Полейте добре.

Инструкции за грижа

Риганът има някои специфични изисквания за грижа – уверете се, че ги спазвате с новоразмноженото си растение. „Той е склонен към внезапно увяхване и не харесва сенчести, влажни и претъпкани условия“, казва Бец. „Вирее в рохкава, добре дренирана, алкална почва. Пълното слънце е от решаващо значение за развитието на пълен и силен вкус.“

Spoonemore препоръчва да се остави горният слой на почвата да изсъхне между поливанията, за да не се подгизди прекалено много риганът. Можете също да използвате органичен тор на всеки няколко седмици.

След като времето се затопли, можете да преместите ригана на открито или да го държите вътре за буйна, ароматна билкова градина.