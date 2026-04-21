Как да разпознаете гнездо на кърлежи и какво да направите с него

Вие сте в двора, наслаждавате се на хубавото време и проверявате лесните за поддръжка многогодишни растения, които виреят в повдигнатите ви градински лехи, когато забелязвате нещо необичайно в пръстта. Прилича на малък, лепкав струпване от малки червеникаво-кафяви точки. Въпреки че може да изглежда и като почвени отломки или изпуснати семена, всъщност може да виждате гнездо на кърлежи. Ако сте почти сигурни, че това е проблемът, незабавно се обадете на професионална фирма за борба с вредителите. Не се опитвайте да решавате проблемите сами.

Грешни методи за отстраняване на кърлеж, които повишават риска от заразяване

Намирането на една от тези неприятни яйчени купчини върху тревата ви никога не е добър знак. Защо? Защото кърлежите са нещо повече от просто зловеща неприятност, те са опасни паразити, които пренасят тежки заболявания (включително Лаймска болест и петниста треска в Скалистите планини), които могат да навредят както на вас, така и на вашите домашни любимци. Един женски кърлеж може да снесе хиляди яйца, така че ранното откриване и справяне с този проблем е задължително за безопасността на вашето семейство и домашни любимци.

Ако забележите гнездо на кърлежи, първият ви инстинкт може да е да го унищожите или премахнете сами. Спрете веднага! Опитът да го премахнете без подходящите инструменти и експертиза може лесно да разпръсне хиляди яйца по моравата ви, което ще влоши значително нашествието. Най-безопасният ход без съмнение е да се обадите на специалист по борба с вредителите. Той може точно да идентифицира кърлежите, да премахне гнездото, да провери околността за други гнезда и да приложи целенасочено третиране

Как да поддържате двора си без кърлежи занапред

Професионалистите ще се погрижат за непосредствената заплаха. Трябва обаче да създадете план за предпазване на двора ви от кърлежи в бъдеще, за да сте в безопасност вие и вашето семейство. Този план трябва да включва осигуряване на възможно най-негостоприемна среда за тези неприятни същества.

Както повечето живи същества, кърлежите са привлечени от места, които предлагат подслон и влага. Те обожават гъста, обрасла растителност, високи треви и неща, които гният. Така че, за това, най-добрата ви защита е агресивната поддръжка на двора, тъй като има много неща във вашия двор, които биха могли да примамят кърлежи . Косете тревата си късо и отстранявайте незабавно всички паднали листа или купчини храсти. И ако вашият имот граничи с гориста местност, създайте суха бариера между нея и двора ви. Полагането на слой дървени стърготини с ширина няколко фута, например, създава суха и негостоприемна зона, с която кърлежите няма да искат да имат нищо общо.

Също така помислете за прилагане на превантивни обработки по периметъра на вашия двор. Химическите пестициди, съдържащи перметрин, са супер ефективни, както и опудряването с диатомитна пръст върху места с висок трафик - това е естествена алтернатива, която може да дехидратира кърлежите при контакт. Има и много растения, които държат кърлежите далеч от двора ; варианти като лавандула, лимонена трева и розмарин са чудесен избор. И накрая, не забравяйте, че кърлежите често се пренасят в двора ви с елени, мишки и други малки животни. Така че, инсталирането на качествена ограда ще ви помогне да предпазите тези по-големи същества от двора и градината си от ухапвания през целия сезон.