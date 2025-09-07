Вашата морава свърши своята част, сега е ваш ред. През цялото лято моравата ви предлагаше приветливия си зелен килим за семейните ви занимания, но с настъпването на есента тя се нуждае от помощ, за да изглежда по най-добрия начин. Като собственик на жилище, знаете, че това е едно предупреждение, на което трябва да се обърнете внимание. Прочетете по-нататък за информация относно грижата за тревните площи през есента.

Как да се грижим за тревни площи през есента

Грижата за тревата през есента е от решаващо значение за поддържането на красив преден двор. Ще трябва да промените културните грижи, които сте полагали за тревата си през лятото, за да отговарят на новия сезон и нуждите на моравата. Ето някои съвети за грижа за тревата през есента:

Поливане – Когато се грижите за есенни тревни площи, следете за напояването. С отминаването на сухото и горещо лято, моравата ви се нуждае от по-малко вода. Въпреки че намаляването на напояването е съществена част от грижата за есенните тревни площи, не спирайте поливането рязко. Трябва да поддържате минимално напояване през цялата зима, освен ако във вашия район не паднат поне 2,5 см валежи седмично.

Косене – Продължавайте да косите! Мислехте си, че можете да спрете да косите тревата, когато децата се върнат на училище? Помислете отново. Трябва да продължите да косите, докато тревата расте. За последното косене преди зимата, косете тревите за хладния сезон на 6 см, а тревите за топлия сезон между 4-5 см. Това е важна част от поддръжката на тревата през есента.

Мулчиране на листа – Грижата за тревните площи през есента изисква да извадите градинските инструменти. Падналите върху тревата листа от дърветата може да са достатъчно дебели, за да я задушат, но гребенето и изгарянето не е необходимо. За да се грижите за тревните площи през есента, използвайте косачка за мулчиране, за да накъсате листата на малки парченца. Оставете ги на място, за да защитят и подхранят моравата си през зимата.

Торене – Грижата за тревата през есента включва подхранване, ако имате трева за хладния сезон . Тревите за топлия сезон не трябва да се подхранват до пролетта. Не забравяйте да използвате гранулиран тор с бавно освобождаване. Сложете градински ръкавици, след което поръсете равномерно необходимото количество върху тревата. Полейте добре мястото, освен ако не завали след няколко дни.

Засяване – Ако тревата ви за хладния сезон изглежда гола или плешива на места, можете да я презасеете като част от поддръжката на моравата през есента, тъй като земята обикновено е достатъчно топла, за да покълнат семена от трева. Поръсете подходящия вид семена за трева върху местата, които се нуждаят от помощ. Използвайте семена в количество около половината от препоръчителната за нови тревни площи. Подновявайте тревните площи за топлия сезон през пролетта, а не като част от грижата за моравата през есента.