Как да се справим със сачмянката по прасковата?

Кога и как се пръска?

Симптоми, по които ще я разпознаете

Сачмянката по прасковата, известна в научните среди като Taphrina deformans, представлява едно от най-разпространените и вредоносни гъбични заболявания, които засягат костилковите плодни дръвчета – най-вече прасковите и нектарините. При липса на своевременно овладяване, тя може да предизвика значителни поражения върху листата, плодовете и цялостния растеж на растенията.

Появата на това заболяване често е индикация за пропуски в превантивните грижи или за наличие на климатични условия, благоприятстващи развитието на гъбичната инфекция.

В следващите редове ще разгледаме подробно какво представлява сачмянката, как се развива, какви са симптомите ѝ, кога и как се третира, както и кои превантивни мерки могат да предпазят вашите праскови от бъдещи поражения.

Какво представлява сачмянката по прасковата?

Сачмянката е гъбично заболяване, причинено от патогенната гъба Taphrina deformans. Най-силно се развива в ранна пролет, когато температурите са между 10 и 20°C, а въздухът е влажен – обикновено след продължителни дъждове или при чести мъгли и роса. Тази гъба зимува по клонките и пъпките на дръвчетата, а при настъпване на благоприятни условия – се активира и заразява младите листа още при тяхното разпукване.

Симптоми, по които ще я разпознаете

Разпознаването на сачмянката не е трудно, ако познавате типичните ѝ признаци. Те се проявяват най-често по младите листа, но могат да засегнат и плодовете, летораслите и цветовете. Ето какви са най-характерните симптоми:

• Деформирани, набръчкани и удебелени листа, често с червеникав или жълтеникав отенък;

• Изсъхване и окапване на засегнатите листа, което може да доведе до оголване на цели клони;

• Поява на червени или кафяви петна по плодовете, при тежка инфекция плодовете могат да останат дребни, безвкусни и деформирани;

• Забавено развитие на дървото, тъй като то влага енергията си в изграждане на нова листна маса, вместо в развитие на плодове.

Защо сачмянката е опасна?

Много градинари подценяват сериозността на сачмянката, особено ако за пръв път се сблъскват с нея. Проблемът е, че тя отслабва растението постепенно, лишавайки го от необходимите ресурси. Дървото става уязвимо за други болести, зимува по-трудно, дава по-малко плод, а при продължителна и нелекувана зараза може дори да загине.

Затова превенцията и навременното третиране са ключът към справяне със заболяването, а не чакането "да отмине само".

Кога и как се пръска?

Пръскането срещу сачмянка трябва да се извършва в точно определени моменти, когато гъбата е най-уязвима:

1. Ранна есен (след листопад):

След като дървото е загубило листата си, гъбата остава в пъпките и кората. Тогава се прави есенно профилактично пръскане с меден или варов разтвор.

Препоръчителни препарати:

• Бордолезов разтвор 1%

• Меден сулфат (син камък)

• Купроцин, Шампион, Фунгуран

2. Ранна пролет (преди разпукване на пъпките):

Най-важното пръскане. Извършва се в т.нар. фаза на "зелен конус", когато пъпките започват да набъбват, но листата още не са се разгърнали.

Подходящи препарати:

• Скор 250 ЕК

• Делан 700 ВГ

• Дитан М-45

• Меден оксихлорид

3. След разлистване (ако се налага):

Ако след двукратното пръскане се появят нови признаци на заболяването, може да се третира и след разлистването, но само с препарати, които са одобрени за този етап, за да не се увредят новите листа.

Как да третираме засегнатите дървета?

Ако сте открили зараза в по-късен етап, не всичко е загубено. Ето какво можете да направите:

• Отстранете засегнатите листа и леторасти – събирайте ги и ги изгаряйте далеч от градината. Не ги компостирайте, тъй като гъбата ще оцелее.

• Подхранете дървото с подходяща тор – за да се възстанови и да изгради нова зеленина.

• Следвайте стриктно схемата на третиране през следващата година.

• Мулчирайте и проветрявайте – избягвайте прекомерна влага около ствола и прореждайте клоните, за да има добра циркулация на въздуха.

Превантивни мерки за здрава праскова

Сачмянката може да бъде овладяна трайно, ако се съчетават правилни агротехнически и химични мерки. Полезни насоки за предпазване от сачмянка:

• Избирайте слънчеви и проветриви места за засаждане на праскови. Гъбичните заболявания трудно се развиват там, където има достатъчно светлина и въздушен поток. Избягвайте сенчести и задушни участъци с висока влажност.

• Поддържайте короната на дърветата проредена и добре оформена.

• Залагайте на сортове с по-висока устойчивост, ако предстои ново засаждане.

• Умерено торене с азотни вещества. Прекомерният азот води до образуване на нежна, бързорастяща зеленина, която лесно се поддава на болести. Поддържайте балансирано подхранване.

Алтернативни методи

Някои стопани предпочитат и натурални методи. Те не заменят напълно препаратите, но могат да бъдат част от една по-щадяща програма за борба със сачмянката:

• Разтвор от хвощ или коприва – за пръскане в началото на пролетта.

• Домашен извлек от чесън или люти чушки – като допълнение към третиранията.

• Дървесна пепел – за поръсване около ствола, особено в дъждовна пролет.

Сачмянката не е болест, която може да се пренебрегне. Но с навременна грижа, правилно подбрани препарати и добри градинарски практики, тя може да бъде овладяна и дърветата – запазени здрави и плодородни. Най-важното е да не се чака първата проява на симптомите, а да се действа проактивно, още преди да започне вегетацията.