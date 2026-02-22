Как да се засадят семена в ролки от кухненска хартия

Мислите ли да започнете домашна градина? По-лесно е, отколкото си мислите, и, разбира се, пресните продукти са полезни за вашето здраве. Наличието на леснодостъпни домашно отгледани плодове и зеленчуци не само подобрява диетата ви, но някои от тях имат повече хранителни вещества, отколкото ако са закупени от магазина. Това се случва, защото у дома оставяте продуктите да узреят на растението, вместо да ги берете рано. Отглеждането на храна у дома ви позволява да контролирате и околната среда. Можете да избирате дали почвата е органична, дали да използвате химически торове и какви пестициди можете да използвате.

Растенията, които ще добавите в градината си, зависят от това какво обичате да ядете, но доматите , чушките и марулята са лесни за отглеждане. Преди да започнете, помислете дали искате да отглеждате свои собствени семена или да пресадите разсад от разсадника. Може да откриете, че отглеждането на семена на закрито е забавен проект и когато сте готови да започнете, ще ви трябват малки контейнери, в които да ги отглеждате, докато станат достатъчно големи, за да се преместят в градината ви. Въпреки това, вместо да харчите пари за луксозни тави за разсад, можете да рециклирате ролките си от кухненска хартия.

Пазете ролките си от кухненска хартия

Когато свършите ролка кухненска хартия, може да се почувствате принудени да рециклирате или изхвърлите картона, но не го правете засега. Ако вие или някой, когото познавате, има домашна градина, може да намери приложение за нея. Това не важи само за ролките кухненска хартия; трябва да запазите и ролки тоалетна хартия и чаши за кафе за вкъщи . Купуването на търговски тави за разсад може да бъде скъпо, когато имате голяма градина. Междувременно, повторното използване на тези картонени ролки е безплатно.

Те също така са с перфектната форма за отглеждане на разсад. Отрязани до правилния размер, те имат точно толкова място, колкото да задържат почвата, докато разсадът стане достатъчно силен и готов за пресаждане. Значителен плюс е, че са и биоразградими. Това означава, че няма да се налага да се притеснявате, че ще повредите корените на растението си, когато го изваждате от ролката хартиени кърпи и го поставяте в градинската почва. Вместо това можете да изкопаете дупка, достатъчно голяма, за да засадите цялото нещо в земята, а картонът ще се разложи с времето.

Как да се засадят семена в ролки от кухненска хартия

Засяването на семена в ролка от кухненска хартия няма да отнеме много повече време, отколкото ако използвате закупен от магазина комплект тави. Epic Gardening сподели публикация в TikTok, обяснявайки, че първата стъпка в този трик е сплескването на картонената ролка, за да се улесни рязането. След това вземете ножица и я изрежете на пръстени. Ширината на всеки пръстен ще зависи от дълбочината, на която трябва да засадите семената си. Можете да намерите тази информация в инструкциите на опаковката на семената.

След това ще ви е необходима плоска тава, за да поддържате всичко организирано и да предотвратите изтичането на излишна вода. Можете да използвате стар контейнер за плодове и зеленчуци, тава за зеленчуци или пластмасова чиния, стига да има странични стени. След това напълнете пръстените с почва и ги полейте обилно. Сега е моментът да засадите семената си. Като последна стъпка, поръсете още почва отгоре и дайте на семената малко допълнителна вода. Уверете се, че имат достатъчно слънце и са в постоянно топла среда. Ако не получават достатъчно пряка слънчева светлина, почвата никога няма да изсъхне и може да се появи мухъл.