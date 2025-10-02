Как да съберете и съхраните тиквени семки за засаждане

Ако искате да знаете как да събирате и съхранявате тиквени семки, добрата новина е, че всъщност е много лесно. След като сте издълбали тиквите си или сте ги украсили за Хелоуин и може би сте направили вкусен тиквен пай с месестата част, не изхвърляйте семките. Ако са правилно приготвени и съхранени, те могат да бъдат засадени в градината следващата година или запазени за печене и използвани като гарнитура към супи и салати или в домашно приготвени сладкиши.

3 прости стъпки за събиране на тиквени семки

1. Почистете тиквените семки

Почистването на семената е първата – и най-важна – стъпка за прибиране на тиквените семки. Важно е да запомните, че тиквите трябва да са напълно узрели, преди да започнете да ги събирате, за да сте сигурни, че са напълно развити, тъй като това ще помогне за покълването им.

След като сте избрали узряла тиква, която да използвате за вашите идеи за дърворезба на тикви , издърпайте пулпата и отделете семките.

„Изплакнете обилно семената в цедка с фина мрежа под студена течаща вода“, казва Ларс Найман , основател на платформата за отглеждане на зеленчуци Taim.io. „Това ще помогне за премахването на останалата пулпа от тиква. Подсушете ги с чиста кърпа или кухненска хартия.“

2. Поставете тиквените си семки да изсъхнат

След това е необходимо да подготвите тиквените си семки за сушене. Тами Сънс , експерт по градинарство и изпълнителен директор на TN Nursery, използва следния метод: „Поставете ги върху суха хартиена кърпа или върху тензух (памукът ги изсушава по-бързо). Уверете се, че семената са разпръснати и не се залепват едно за друго върху кърпата.“

Тами казва, че можеш да ги сложиш и върху кухненска хартия върху решетка за охлаждане, за да може въздухът да циркулира под тях.

Следващата стъпка е да разбърквате семената веднъж или два пъти на ден, като при необходимост преминавате към чисти хартиени кърпи, докато семената изсъхнат напълно. Ако е останала вода, семената ще мухлясат и ще изгният при съхранение.

3. Съхранявайте тиквените си семки

Правилното съхранение на тиквените семки ще гарантира, че ще се запазят до следващата година. След като семената изсъхнат, те трябва да се съхраняват в херметически затворен контейнер на хладно и сухо място, далеч от светлина.

За алтернативен начин за съхранение можете също да замразите тиквените си семки.

Ако берете тиквени семки за ядене, Ларс Найман казва, че можете да ядете семките от всички сортове тикви, но по-малките тикви са много по-вкусни от големите. „Всички тиквени семки трябва да бъдат печени“, добавя той. „Някои по-големи семки може просто да са твърде жилави за ядене, така че изхвърлете всички по-големи. След като почистите и изсушите тиквените си семки, можете да ги запечете с любимите си подправки за вкусна закуска.“

Могат ли всички тиквени семки да се използват за засаждане?

Не, и е важно да знаете какъв вид тиква имате, за да избегнете разочарование, когато се опитвате да ги отглеждате следващата година. „Хибридните сортове тикви може да не дадат същите характеристики като майчиното растение. Ако искате да осигурите постоянство, изберете семена от стари или свободно опрашвани сортове тикви“, казва Ларс Найман, основател на Taim.io.

Какви грешки допускаме при печене на тиквени семки

Независимо дали ги използвате в кухнята или за създаване на собствена леха за отглеждане през следващата година, спокойно можем да кажем, че тиквените семки са изключително ценни. Ако решите да отглеждате свои собствени тикви, тези ръководства ще ви помогнат да знаете кога да откъснете тиква от лозата, когато дойде време за прибиране на реколтата, и как да използвате останалите тикви като тор в градината си.