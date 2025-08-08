Как правилно да подрежете дюлята за изобилна реколта

Дюлите са атрактивни овощни дървета, които могат да достигнат до 6 метра височина, в зависимост от сорта, и дават силно ароматни жълти плодове, популярни за сладка, желета или десерти. Ако отглеждате дюля, резитбата е ключова задача за поддръжка, която трябва да се направи правилно.

Не е трудно или строго да се подрязва дюля, но подрязването е важно, за да се поддържа плодното дърво здраво и плодородно - помагайки ви да получите по-добра реколта от плодове. Разбирането как да подрязвате успешно овощните си дървета ще включва познаване на най-доброто време за подрязване на дюля и изучаване на прости методи за подрязване както на млади, така и на установени дървета.

Съвети кога и как да подрязвате дюлеви дървета

Още: Украшение за двора: Сега е идеалното време за засаждане на японска дюля

Дюлите могат да бъдат лесни за отглеждане овощни дървета, тъй като са лесни за поддръжка. Те не се нуждаят от много резитба, но ще се възползват от известна, тъй като младите дървета се нуждаят от формираща резитба, а установените дюли се възползват от някои прости грижи.

Дюлевите дървета са известни с това, че не изискват много резитба и често могат да се справят добре без много подрязване. Резитбата обаче има своите предимства. Може да не е необходимо да се прави ежегодно, но подрязвайте дюлевите дървета на всеки няколко години и те ще останат здрави и продуктивни.

Сиропът от този плод успокоява кашлицата

Дюлево дърво, оставено неподрязано твърде дълго, може да развие гъста и пренаселена корона, което може да причини усложнения за дървото. Мейсън Ханрахан , сертифициран арборист и президент на Tim-O-Tree, предупреждава, че пренаселените корони могат да бъдат пълни с кръстосани клони и изложени на риск от болести.

„Пренаселените корони на дърветата са склонни да бъдат тъмни, влажни и лошо проветриви, което е идеална среда за болести, като например листна мана“, казва експертът по дърветата. „Разреждането на пренаселените корони на дюлите може да подобри проникването на светлина и вентилацията, което води до корона, която е по-малко уязвима към болести.“

Още: Как компотът от дюли е благодат за борбата с упоритата кашлица?

Познаването на времето за подрязване на овощните дървета гарантира, че те ще останат здрави и ще реагират добре на подрязването. Ако го направите неправилно, това може да е грешка при подрязването на овощни дървета , която застрашава бъдещото здраве и продуктивност на всяко дърво.

Що се отнася до дюлите, подходящото време за резитба на дюлите е по време на периода им на покой. Това може да бъде между окапването на листата в края на есента и разпъването на пъпките през зимата, но най-подходящият период обикновено е в края на зимата и началото на пролетта.

Избягвайте резитбата твърде рано през есента, тъй като това ще доведе до появата на нови издънки, които ще бъдат повредени от зимния студ. Също така, никога не подрязвайте овощни дървета по време на екстремни студове в средата на зимата. Това може да причини изсъхване и да изложи дървото на риск от вредители и болести.

Как да подрязваме дюлеви дървета

Още: Защо дюлята е най-добрият плод за борба с кашлицата?

За резитба на дюли са необходими обикновени градински инструменти . Потенциалният списък с полезни инструменти за резитба ще включва ножици за клони, ножици за клони и трион за клони . Всички инструменти трябва да са чисти и остри, за да се намали нараняването на дървото и да се избегне податливостта му на вредители и болести.

Подрязване на млади дюлеви дървета

Фокусът през първите 1-3 години след засаждането на плодното дърво е върху създаването на добра рамка за в бъдеще. Дюлите често се оформят във форма на вази или бокали с отворен център. Добрата рамка би имала 3-5 равномерно разположени клона около централен водач и главен ствол, поддържан гол с долни клони до поне 1,2 метра от земята.

„Изберете един централен ствол, когато дървото е младо, и премахнете конкуриращите се стволове“, препоръчва Мейсън Ханрахан. „Добре е да се позволи развитието на множество стъбла, тъй като това увеличава продуктивната площ на короната, но страничното разпространение от ствола трябва да бъде ограничено - колкото по-далеч се простират странично клоните, толкова по-вероятно е да се счупят.“

Още: Този есенен плод е богат на витамини и предпазва от инфекции

Всички клони, които се пресичат, конкурират или растат навътре към центъра на дюлевото дърво, трябва да бъдат премахнати, заедно със слабите, мъртвите, болните или повредените клони.

Подрязване на установени дюлеви дървета

Едно установено и добре оформено дюлево дърво ще изисква минимална резитба през следващите години. Резитбата ще се фокусира основно върху следните две задачи:

Започнете с премахване на мъртви, болни или повредени клони обратно до мястото, където се срещат със стъблото или главния ствол.

Още: Лекар разкри какво се случва с кръвното ви, когато ядете дюля

Идентифицирайте всички слаби, претоварени или кръстосани клони, за да премахнете и подобрите въздушния поток и проникването на светлина в короната на дървото.

Мейсън Ханрахан също така съветва скъсяване на дължината на всички „прекомерно удължени клони“ по дървото. „Дюлевите дървета отглеждат плодовете си на върховете на клоните“, казва той. „Добавеното тегло, усилено от лоста от дължината на клона, може да доведе до счупване на клоните.“

Този есенен плод регулира храносмилането и пречиства черния дроб

Бъдете методични, когато подрязвате дюля, но не прекалявайте. Не е препоръчително да премахвате повече от една четвърт от короната, тъй като това може да стресира дървото и да доведе до непредсказуем растеж.