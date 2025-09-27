Как се прави пресаждане на кала

Пресаждането на кала изглежда деликатна задача, но с правилна подготовка и точни стъпки е напълно изпълнимо у дома. В следващите редове ще ви покажем кога е подходящият момент, каква почва и саксия да изберете и как точно да действате, за да запазите растението свежо, силно и готово за нов буен цъфтеж.

Засяване и грижа за КАЛА

Кога е най-подходящият момент за пресаждане?

Най-доброто време за пресаждане на кала е рано напролет, преди активния растеж, или след отминаване на цъфтежа, когато листата започнат да отслабват. Така намалявате стреса и давате шанс на коренището да образува нови коренчета. Ако саксията е изпълнена изцяло с корени, почвата изсъхва прекалено бързо и водата се оттича по стените, това е ясен сигнал, че е време.

Отглеждане на Кала: Най-добрата грижа

При активно растящи растения пресаждайте всяка година, а при по‑зрели екземпляри – на всеки 2 години или при видими признаци на изтощен субстрат. В райони с мека зима калите в градина се изваждат след прецъфтяване, коренищата се подсушават и се съхраняват на прохладно място до пролетта.

Подготовка и разделяне на коренищата

Преди пресаждане почистете коренищата от стара почва и сухи коренчета. Ако желаете да умножите растението, разделете по естествените възли, като на всяко парче има поне една добре развита пъпка и здрави корени. Поръсете местата на разрези с фино смлян въглен. Оставете частите да позасъхнат за час‑два и едва след това засадете. Този подход ограничава риска от загниване и помага за по‑бързо прихващане.

Красивото цвете КАЛА - осигурете най-добрата грижа

Почва и саксия - какво да изберете

Калата предпочита хумусна, рохка и добре дренирана почва, която задържа умерено влага. Подгответе смес от листовка, градинска почва и перлит или дребна кора за въздухопроницаемост. Не използвайте тежка, сбита глинеста почва – тя задържа вода и повишава риска от загниване. Изберете саксия с широки дренажни отвори и диаметър само с 3-4 см по‑голям от стария. Прекалено големият обем кара почвата да задържа влага и води до нестабилен растеж. На дъното сложете тънък слой керамзит за сигурен отток. За балкони изберете по‑дълбок съд, който поддържа равномерна влага, но осигурете оттичане, за да не се задържа вода след дъжд.

Пресаждане - стъпка по стъпка

Полейте леко ден преди пресаждането, за да омекне балата. Извадете растението, като поддържате основата близо до почвата. Разклатете внимателно старата смес и огледайте коренището. Отстранете загнили или кафяви участъци с чисти ножици. Ако има отделни клубенчета или делими части, може да разделите растението, като оставите по няколко здрави пъпки на всяка част.

Бегонии, далии, кали: Как да подготвим летните растения за зимата, така че да им се радваме и догодина?

Насипете малко свеж субстрат, поставете калата на такава дълбочина, че коренището да бъде покрито с 3-5 см почва, а пъпките да останат леко под повърхността. Запълнете на порции и притискайте леко, за да няма кухини. Полейте бавно до оттичане и при нужда допълнете още малко смес. Поставете етикет с датата, за да следите следващото пресаждане.

Грижи след пресаждането

Поставете саксията на светло място с разсеяна светлина и стабилна температура около 18-22°C. Поддържайте почвата равномерно влажна, но не подгизнала. Когато горният слой изсъхне на около пръст дълбочина, полейте отново. При възможност използвайте мека вода; твърдата вода може да оставя налепи и да затруднява усвояването на хранителни елементи. В първите 3-4 седмици не подхранвайте – дайте време за вкореняване. След това използвайте балансиран тор в намалена доза на всеки две седмици. Осигурете добра циркулация на въздуха и избягвайте течение. При силна жега засенчвайте в обедните часове, за да не прегряват корените.

Пресаждане на разсад: Кога и как се прави

Чести грешки и как да ги избегнете

Най-често проблемите идват от преовлажняване и тежка почва. Калата обича влага, но не търпи застой на вода – липсата на дренажни отвори почти винаги води до загниване. Друга грешка е твърде дълбокото засаждане: ако коренището е заровено прекомерно, пъпките излизат трудно и растежът е бавен. Прекалено голямата саксия също създава риск от подгизване. Избягвайте пресаждане по време на силен цъфтеж – растенията се възстановяват по-бавнопри промяна на условията. Поливането късно вечер, без оттичане, увеличава вероятността от гъбни проблеми. Следете за вредители като листни въшки и трипси; при нужда изолирайте и третирайте навреме.

Как се прави пресаждане на азалия

Пресаждането на кала е лесно, ако следвате ясен ред: подходящ момент, рохка и добре дренирана смес, правилна дълбочина и умерено поливане. Работете внимателно с коренището и не бързайте с торенето, докато не се появи нов растеж. Поддържайте светлина без пряк пек и следете влагата да е равномерна. Така ще насърчите здрави листа и дълготраен, красив цъфтеж през сезона.