Как правилно да съберете семена от домати за следваща реколта?

Какви изисквания трябва да бъдат изпълнени за съхранение на доматени семена у дома

За да запазят любимите си сортове домати за последваща реколта, градинарите трябва да се научат как правилно да събират семена. Събирането на семена от отглежданите във вашата градина домати е много лесно и приятно, казва блогърът за градинарство Джейми Уолтън. Ето какво той препоръчва да направите.

Събиране на семена от домати

Първо, винаги се опитвайте да избирате най-добрите и напълно узрели домати за съхранение и избирайте само нехибридизирани, свободно опрашвани сортове, така че избягвайте тези с F1 на опаковката, тъй като те няма да се размножат като истински сортове.

Ако запазвате семена от едроплоден сорт, разрежете домата наполовина и го отворете, за да разкриете кухините на семената, след което изгребете семената с лъжица и ги поставете в стъклен буркан или чаша.

Ако запазвате семки от чери домати, това е много лесно, просто ги стиснете добре. Добавете вода в съда, за да подпомогнете ферментацията, това ще премахне веществото около семената. След това покрийте с кърпа или нещо подобно, за да предотвратите появата на плодови мушици и миризма, и оставете за 3-4 дни.

Ако се появи мухъл, не се притеснявайте, това е нормално, но отстранете всички семена, които плуват, след което добавете още вода и изплакнете, докато водата стане бистра. След това прецедете през фина цедка, изплакнете бързо, за да отстраните останалата пулпа, и поставете върху чиния или хартия, като ги раздалечите едно от друго, преди да ги оставите да изсъхнат за няколко дни. Когато семената са готови за съхранение за следващата година, просто ги поставете в плик и го надпишете.

Има няколко важни условия за съхранение на доматени семена:

Температура. Най-приемливите стойности са +10-+15 градуса. При ниски температури семената са в състояние на продължителен покой.

Влажност. Ниската влажност е за предпочитане. Всичко обаче е добре в умерени количества. Ако се намира близо до отоплителни уреди или печки, може да се получи прекомерно изсушаване с пълна загуба на влага, което да доведе до пълна смърт на ембриона. 30-40% е оптималната стойност на необходимата влажност. Максимално допустимата стойност на влажността е 55%. При по-висока влажност има голяма вероятност от влага, което води до поява на мухъл и гниене.

Светлината стимулира покълването, затова съхранявайте на тъмно.

Въздух. Достъпът до въздух трябва да бъде ограничен. Не съхранявайте на места, където няма течение.

