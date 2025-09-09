Защо ТРЯБВА да поливате доматите с мляко?

Поливане на доматите с мляко: Ползи и как се прави

Някои от тайните на опитните градинари изненадват дори опитните агрономи - една от тях е поливането на доматите с мляко. На пръв поглед идеята изглежда странна, но практиката показва, че резултатът си заслужава усилията. Доматите реагират особено добре на подобно подхранване.

Млякото съдържа калций, протеини и лактоза. Тези компоненти укрепват кореновата система и стимулират растежа.

Калцият предотвратява напукването на плодовете и подобрява формата им. Протеините насърчават развитието на полезна микрофлора в почвата. Лактозата служи като хранителна среда за бактерии, които защитават растението. Това намалява риска от гъбични заболявания и повишава устойчивостта.

Разредено мляко се използва в съотношение едно към десет. Поливането се извършва веднъж на всеки две седмици, считано от момента на цъфтежа. Някои градинари добавят йод или чеснов сок към разтвора. Това засилва антисептичния ефект и отблъсква вредителите. Важно е да използвате прясно мляко без добавки и консерванти. Пастьоризираният продукт е подходящ, но е по-добре да изберете натурално прясно мляко.

Поливането се извършва сутрин или вечер, като се избягва топлина. Това помага на веществата да проникнат в почвата и да не се изпаряват. Методът е подходящ за открит терен и оранжерии. Особено ефективен е върху бедни почви, където има недостиг на микроелементи.

Още за използването на млякото като тор

Прясното мляко може да се разреди с вода 1:5, за да се намали съдържанието му на мазнини. Изкопайте ров около всяко растение и излейте млечния разтвор в него.

Ако се използва твърде много мляко, бактериите и мазнините ще се развалят. Това от своя страна ще причини неприятна миризма, слаб растеж и увяхване на зеленчуковите култури. Превареното и пастьоризирано мляко не е много ефективно като тор.

Подхранването с мляко помага на краставиците: те се пръскат по листата (особено ако са пожълтели) с кисело мляко или кефир (500 мл на 5 л вода и 10 капки йод). Този продукт трябва да се използва за подхранване на краставиците след появата на третия истински лист, а след това през целия сезон на всеки две седмици.

Млечните торове не са подходящи за чушки и патладжани. След такова подхранване тези култури могат да загинат. В най-добрия случай ще дадат малки плодове.

Смес от мляко и йод е полезна както като тор, така и като лекарство срещу гъбични заболявания, гниене, брашнеста мана и бактериоза. В съд смесете 1 литър неварено обезмаслено мляко и 15 капки йод. След това го изсипете в кофа, пълна с 10 литра вода, и разбъркайте. Пръскайте получения разтвор върху листата на всеки две седмици в безветрено вечер, а също така поливайте корените на зеленчуците с него, ако разсадът е заразен с кореново гниене.

