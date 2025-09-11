Мана по доматите: Ефективни трикове за справяне с нея

Късна мана по доматите - това заболяване се проявява под формата на черни петна, които с времето се уголемяват и образуват жълта рамка около тях. Ето кои са най-ефективните и безопасни методи за борба с това заболяване.

Предотвратяване на маната с народни средства

За да предотвратите късна болест, можете да използвате инфузия от гъби. За да я приготвите, вземете 100 грама от гъбата и я залейте с вряла вода. След като инфузията се охлади, я използвайте за пръскане на домати. В случая е подходящо да се прави превантивно пръскане в края на юли.

Ако късната болест току-що е започнала да се появява, можете да използвате йоден разтвор. За да го приготвите, ще ви трябват 10 мл 5% йоден разтвор и 10 литра вода. Пръскайте растенията на всеки 3 дни, докато признаците на заболяването изчезнат напълно.

В борба с маната помага и разтвор на калиев перманганат (5 гр на 10 литра вода). Разбира се, това няма да спаси насажденията, но ще спре развитието на болестта, а също така ще „отмие“ гъбичките от плодовете, дезинфекцирайки ги. Трябва да напръскате храстите с него няколко дни преди прибиране на реколтата.

Мляко или суроватка (1 литър на 10 литра вода) - това е друг ефективен метод в борба с маната.

Инфузия на пепел (половин кофа пепел на 7-8 литра вода) също помага. За по-бързо приготвяне можете да сварите инфузията за половин час вместо да я киснете цял ден. Разредете получения разтвор едно към едно с вода, добавете малко течен сапун, така че да се залепи по-добре за листата.

„Зелен“ или билков разтвор (половин кофа плевели на кофа гореща вода) също помага. Нарежете ситно различни плевели и напълнете половин кофа с тях, залейте догоре с вряла вода. Разбъркайте и оставете да престои няколко дни. Прецедете през тензух.

Борба с маната по доматите с химия

Сред препаратите за борба с късната болест може да се използва циркон – за профилактика. Фитоспорин също може да се използва за профилактика.

Разтвор на калциев хлорид е подходящ за употреба при сериозни увреждания на листата и плодовете. За приготвянето му разредете 10% разтвор на калциев хлорид в 1 литър вода.

Пръскане с разтвор на меден оксихлорид. През целия период на растеж на доматите се препоръчва да се пръскат с разтвор на меден оксихлорид. За целта вземете 1 грам меден оксихлорид на 1 литър вода.

Тези методи помагат за успешно справяне с маната и получане на добра реколта от домати.

