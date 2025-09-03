Напукани домати: Какво причинява проблема и как да го отстраним

Големите пукнатини в основата на доматените плодове са тревожен симптом, който показва сериозни проблеми с подхранването на растенията, а една от най-честите причини за подобни щети е липсата на бор. Борът е компонент на клетъчните стени и влияе върху тяхната здравина и еластичност. Той осигурява правилното клетъчно делене, насърчава развитието на цветовете и яйчниците и участва в преместването на захари и други хранителни вещества към плодовете. При дефицит на бор тъканите стават крехки, здравината на клетъчната структура намалява, което води до пукнатини.

Липсата на бор е особено остра по време на фазата на пълнене на плодовете, когато активният растеж и натрупването на вода причиняват стрес върху кожата. Без достатъчна опора отвътре, тъканите на кожата не могат да го издържат на разширяването и започват да се пукат, образувайки големи пукнатини в основата на плода, тъй като тези области са подложени на най-голямо напрежение.

Недостигът на бор се показва не само от появата на пукнатини в основата на плода, които се увеличават с времето. Наблюдава се и забавяне на развитието на плодовете и изсъхване на цветовете, деформация на листата, поява на петна и изсъхване на върховете, потискане на растежа на леторастите и слабо развитие на кореновата система.

Как да се премахне проблемът с дефицита на бор? Кореновото торене с борни торове е най-ефективният начин за бързо попълване на дефицита. Използват се препарати с борна киселина или борни соли (например борна киселина в концентрация 0,1-0,2 процента разтвор). Торовете се прилагат по време на поливане, така че микроелементът да се абсорбира директно от корените.

Листно подхранване, т.е. пръскане на листата с разтвори на борна киселина (0,05–0,1 процента) позволява бързо да осигурите на растенията необходимия елемент, особено през периода на растеж на зеленчуците.

Важно е да се гарантира, че почвата не съдържа елементи, които възпрепятстват усвояването на бор (например излишък от калций), и да се осигурят на растенията всички необходими макро- и микроелементи.

В резултат на това, големите пукнатини в основата на доматените плодове са сигурен знак за липса на бор, която трябва бързо да се коригира. Само цялостната грижа, правилното хранене и спазването на оптимални условия за отглеждане ще помогнат да се избегне унищожаването на плодовете, да се запази реколтата и да се подобри качеството на бъдещото плододаване. Борът е незаменим елемент за здравето и успешното развитие на доматите, не забравяйте за него, ако искате да имате богата реколта.

