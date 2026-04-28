Какво да направите, ако плевелите превземат саксиите ви за цветя

Независимо дали имате една-единствена саксия с петуния или сте използвали креативни комбинации от цветя и растения, за да създадете динамична градина в контейнери , откриването на плевели в саксиите ви може да бъде направо влудяващо. Докато очаквате няколко отделни глухарчета да поникнат във вашата морава, забелязването на плевели в саксиите може да се почувства като директна атака срещу внимателно отглежданите ви растения.

Тази досадна зеленина не е просто грозотия. Тя активно краде слънчева светлина, вода и хранителни вещества от всичко, което искате да отглеждате. Саксиите съдържат ограничени ресурси, така че нашествието на плевели е ужасно. Растежът на вашите растения може да бъде забавен или те могат да бъдат напълно задушени. За щастие, справянето с плевелите в контейнери е лесно, стига да имате малко мулч, който да добавите върху почвата.

Най-добрият начин да започнете да се справяте с този често срещан проблем в градинарството е като изскубите плевелите на ръка. Хванете цялото растение, от листата до корените му, и го издърпайте от почвата. Проверете дали не сте оставили никакви части от растението, преди да преминете към следващия плевел. Не се поддавайте на желанието да напръскате проблемната зеленина с хербицид. Ако ръчно издърпвате плевели от саксия и нанасяте мулч, тогава - както ще обсъдим по-късно - хербицидът е ненужен. Ако саксията ви е заплевелила, най-добре е внимателно да отстраните растението, което искате да отглеждате. Отърсете почвата от кореновата му бала (заедно с всички семена на плевели и коренови сегменти) и го пресадете в прясна, стерилна почва.

Използвайте мулч, за да предотвратите по естествен начин растежа на плевели в саксийните ви растения

След като сте отстранили съществуващите нашественици от саксията си, е време да предотвратите растежа на плевели вътре . Нанасянето на мулч върху саксията е безспорно най-добрият вариант за създаване на бариера. Разстелете слой органичен материал с дебелина поне 2,5 см, като например дървени стърготини или нарязани листа, върху повърхността на почвата. Това ще попречи на слънчевата светлина да достигне до спящите семена на плевели. Освен това е негостоприемно място за кацане на семена, носени от вятъра. Покълването се спира веднага. Бонус: Мулчът помага на почвата да задържа влагата през горещите летни дни.

Превенцията е по-добра от лечението в градинарството - както е и в много други области на живота. Ако трябва да пресадите растение или създавате нови саксии, използвайте прясна, висококачествена, стерилна почвена смес, а не стара почвена смес или градинска пръст. Често рециклираната почва е пълна с малки семена на плевели и други неприятни промени, като гъбички или патогени. Ако използвате повторно саксия за цветя, почистете и дезинфекцирайте я, преди да засадите каквото и да било в нея.

И накрая, обърнете внимание на това къде разполагате саксиите си. Саксиите, разположени в близост до обрасли тревни площи или градински лехи, са основни цели за разпространяваните от вятъра семена на плевели. Ако са на тераса, веранда или балкон, редовното метене на зоната, за да се предпази от отпадъци, може да намали вероятността нежелана зеленина да се разположи. Като използвате мулч и поддържате нещата чисти, вашите саксийни цветя ще процъфтяват и вече няма да правите най-голямата грешка с вашата градина в контейнери .