Кога е твърде късно да подрязвате розите?

Периодичното затопляне във вашия район потвърждава, че определено е пролет. Ако сте отлагали „подрязването на розите“ все по-назад в списъка си със задачи, не ви виним. Ако смятате, че сте чакали твърде дълго, имате късмет. Може би не е твърде късно за вас и вашите рози, в зависимост от това кой вид отглеждате . Прочетете за съвети кога и как да подрязвате ценните си розови храсти и какво да правите, ако е твърде късно.

Защо трябва да подрязвате розите си?

Нека започнем с това защо изобщо трябва да подрязвате. (Имаме едно предупреждение: Има няколко хиляди вида рози, така че проверете отново най-добрите практики за конкретната роза, която отглеждате.) Според книгата „Southern Living Garden Book“ , подрязването насърчава силен растеж и следователно максимизира „здравето, продуктивността и дълголетието“ на вашите рози. Накратко, то премахва мъртвите и слаби растения и освобождава място за големи, здрави цветове. Подрязването може също да помогне за контролиране на размера и формата на вашите растения.

Твърде късно ли е да се подрязват розите?

В зависимост от вашата роза и къде живеете, може би ще имате късмет. В книгата „Southern Living Garden Book“ се съобщава: „Най-доброто време за резитба за повечето рози е в края на периода на покой, когато растежните пъпки започват да набъбват.“ Това означава, че най-подходящото време за резитба може да е по всяко време от средата на януари (по-топъл климат) до началото на април (по-хладен климат). Само се уверете, че не режете твърде рано, преди последните слани. Ако живеете някъде, където късните слани са често срещани, изчакайте, тъй като новият растеж може да бъде увреден от късни слани.

Ако вече сте пропуснали периода на покой, това не означава, че не можете да извадите ножицата за резитба. Всъщност има ситуации, в които трябва да отложите годишната си резитба , докато храстът ви цъфти през пролетта или лятото, което ще обсъдим по-подробно по-долу.

Трябва ли да подрязвате през пролетта или лятото?

Ако решите да използвате ножицата за подрязване, ето какво трябва да направите. Преценете с какъв вид роза работите. „The Grumpy Gardener“ съветва градинарите първо да определят дали розовият им храст цъфти само веднъж или много пъти през сезона. Независимо от това какъв вид роза имате в градината си, мъртвите и болни пръчки могат да бъдат премахнати по всяко време .

Рози, които цъфтят веднъж на сезон

„Подрязвайте веднъж цъфтящи рози, като „Лейди Банкс“, „Американска красота“ и „Вайлхенблау“, веднага след като приключат с цъфтежа“, пише той. Някои старомодни рози не изискват обилна резитба, а други изобщо не я харесват. За тях отстранете мъртвите, повредени или клонки и оформете леко, ако е необходимо, след цъфтежа.