Какво да НЕ сеем през януари: Често срещани грешки при зимна сеитба

Растения, които не трябва да се сеят през януари

Искате да започнете градинарския сезон през януари? Бързането може да донесе повече разочарование, отколкото полза. Късите дни, лошата светлина и трудностите при поддържане на правилната температура означават, че много растения просто нямат шанс да се развият правилно. Научете за сортовете, които не трябва да се сеят през януари, и открийте изключенията от правилото.

Растенията, които не трябва да се сеят през януари, включват предимно топлолюбиви зеленчуци. Доматите, чушките, патладжаните и краставиците изискват висока температура за покълване (над 20°C) и интензивна светлина - поне 12-14 часа на ден. През януари естествената дневна светлина трае само 8-9 часа, а слънцето грее ниско над хоризонта.

Дори да осигурите топлина на растенията, без допълнително осветление, разсадът ще бъде отслабен и податлив на гъбични заболявания. Рядко оцелява след пресаждане в земята. Доматите, засети през януари, обикновено не дават по-добър добив от тези, засети през март – напротив, състоянието им може да е по-лошо.

Културите, които не трябва да се сеят през януари без професионална подкрепа, включват също тиквички, тиква, боб и царевица. Тези видове растат бързо и изискват топлина през цялото си развитие. Ако се засеят твърде рано, те ще бъдат готови за разсаждане, докато навън все още има слана.

Цветя, чувствителни към зимен студ

Подобно на топлолюбивите зеленчуци, много едногодишни цветя не са подходящи за сеитба през януари. Сланата не им вреди на закрито, но твърде малкото светлина може лесно да разтегне разсада и да го отслаби. Най-добре е да сеете цинии, космос, невен и слънчоглед през март или април – те покълват бързо и растат енергично, така че по-ранното начало няма да им помогне.

Можете да сеете грудкови бегонии и далии рано, но само ако им осигурите допълнителна светлина. Зимният перваз на прозореца обикновено не им осигурява достатъчно светлина за правилен растеж, така че в закрити помещения без осветление за отглеждане е по-безопасно да започнете сеитбата през февруари.

Мушкатото е среден вариант. В оранжерийното производство се засява през декември и януари, защото растенията получават допълнителна светлина и поддържат стабилна температура. На закрито е по-добре да се изчака до средата на февруари, когато дните са значително по-дълги и разсадът расте по-равномерно.

Често срещани грешки при сеитба през януари

Една от най-често срещаните грешки е твърде гъстата сеитба. Семената, засети твърде близо едно до друго, се конкурират за светлина и пространство, което води до развитие на гъбични заболявания, особено засъхване.

Друг проблем е неправилната температура на почвата. Первазът на прозореца над радиатор може да изглежда топъл, но през нощта температурата близо до прозореца пада с до 10°C. Такива колебания забавят растежа на младите растения и могат да доведат до тяхната смърт. По-добро решение е нагревателна постелка с термостат, която поддържа постоянна температура на почвата от 20-22°C.

Преполиването през януари е особено опасно. Слабата светлина забавя усвояването на вода от растенията, а влажната почва насърчава растежа на мухъл. Поливайте разсада пестеливо, за предпочитане през чинийка, и оставете горния слой почва да изсъхне леко между циклите на поливане. За миниатюрни разсади е достатъчно да пръскате с пулверизатор, вместо да ги поливате редовно.

Липсата на вентилация е лесно пренебрегван проблем. Затворени мини-оранжерии или контейнери, покрити с пластмасово фолио, създават идеална среда за развитие на болести. Ежедневното проветряване в продължение на няколко минути предотвратява натрупването на влага по листата и стените на контейнера.

Избягвайте използването на стара или неподходяща почва. Градинската почва може да съдържа патогени и семена на плевели. Изберете стерилни смеси за посев – леки, пропускливи и без вредители.