Какво означава, ако в градината ви растат гъби?

Ако откриете бели гъби в градината си, не правете прибързани заключения. Тези малки „гости“ не винаги са опасни и дори могат да бъдат полезни за вашия двор. Експертът Марта Стюарт споделя кога гъбите в градината са повод за притеснение и кога появата им не бива да ви тревожи.

Какво означава появата на гъби в градината?

Гъбите са естествени „рециклатори“ на органични остатъци. Те се хранят с мъртви листа, корени и дървесина, връщайки хранителни вещества в почвата. Затова са особено изобилни през септември и октомври, когато листата са опадали и дъждовете добавят влага.

Наличието на гъби често сигнализира за здрава морава, богата на полезни органични вещества и достатъчно вода. Но понякога гъбите могат да показват прекомерно поливане или проблеми с дренажа. Например, така наречените "вещичийски пръстени" образуват гъст килим, който пречи на водата да достигне до корените на моравата, което води до нейното пожълтяване и изсъхване.

Не всички гъби са врагове на градинаря. Много видове допринасят за здравето на почвата. Сапротрофните гъби се хранят с органични отпадъци и ги превръщат в полезни вещества за тревата. Микоризните гъби образуват симбиоза с дърветата, разширявайки кореновата система и помагайки им да издържат на суша, вредители и болести. Гъбите също така осигуряват дом и храна за охлюви, насекоми и други малки същества, така че тези „гости“ всъщност могат да помогнат за поддържането на екосистемата на вашия двор жива и балансирана.

Но не всички гъби са безопасни. Трябва да бъдете особено внимателни, ако деца или домашни любимци играят в двора. Има десетки видове гъби и е трудно да се различат без опит.

Най-разпространените безопасни видове са ливадните гъби, но има и токсичната гъба чадър, която причинява повече отравяния всяка година от всяка друга гъба,споделя експертът. Тя не е смъртоносна, но е също толкова опасна.

Но дори отровните гъби може безопасно да бъдат премахнати от градината. За целта следвайте няколко прости правила: Премахвайте гъбите близо до пътеки и места, където играят деца и животни. Проверете дренажа и аерацията на почвата. Добре дренираната морава е по-малко склонна да създава условя за поява на гъби.

Белите гъби в двора не винаги са признак на проблем. Те могат да бъдат признак за здрава, богата на органични вещества почва. Въпреки това е по-безопасно да ги премахнете, ако имате деца или домашни любимци в двора, както и да следите водния баланс на тревата, съветва експертър.

