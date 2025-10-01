Кое е най-доброто време за есенно торене на лозето

Есента е ключов период за възстановяване на лозата след беритба. Точно тогава решаваме какви хранителни вещества да върнем в почвата и кога да го направим, за да помогнем на растенията да презимуват спокойно и да стартират силно напролет. В следващите редове ще откриете ясни ориентири за времето, торовете и техниката на внасяне.

Кога е най-подходящият момент за торене?

Най-практичният прозорец е след беритба, докато листата още са зелени и работят, но преди масовия листопад и трайното застудяване. В този период лозата все още усвоява част от храната и попълва резервите си. Фосфорът и калият спокойно се внасят през есента – те се придвижват бавно в почвата и са налични рано напролет.

Азотът е по-деликатен: в по-студени райони есенното азотно торене се избягва, защото насърчава късен растеж и влошава студоустойчивостта. В топли райони е допустимо малко количество след беритба и преди пълен листопад, ако анализите сочат недостиг.

Какви торове да заложите през есента?

Есента е логично време за органични торове (оборски тор, компост) и за минерални фосфорни и калиеви формулации. Органичните подобряват структурата и водния режим; минералните осигуряват хранителни елементи за следващата пролет. Азотните торове оставете основно за пролетта, когато лозата има най-голяма потребност – от разпукване на пъпките до формиране на завръза. Изключение може да има само при късна беритба и дълга, топла есен, когато листната маса е здрава и активна, а пробите показват недостиг.

Съобразете времето с климата и почвата

При леки, песъчливи почви рискът от измиване на азота е по-голям – там есенното азотно торене е особено неблагоприятно. В райони с силни есенни валежи избягвайте торене непосредствено преди дъжд. Ако почвите са по-тежки, фосфорът и калият могат да се внесат и по-рано, за да има време за свързване и равномерно разпределение. Следете и температурите – при настъпващи слани и започнал масов листопад оставете азота за пролетта и се фокусирайте върху фосфор, калий и органика.

Как да приложите тора правилно?

Започнете с анализ: почвена проба на 2-3 години и листна (петилова) проба на 1–2 години дават реална картина за нуждите. Внасяйте тора в лента около проекцията на короната, а не плътно до стъблото. При основна есенна обработка го заорете на около 20-25 см, за да достигне активната зона на корените и да не се губи по повърхността. При торове на гранули – разпръснете равномерно и смесете с почвата; при течни – поливайте бавно, за да не отнесете храната. След тежък сезон и високи добиви помислете за малко по-висока доза калий, защото с гроздето се изнася значително количество.

Практични ориентири по месеци

В по-хладни места есенното торене се планира веднага след гроздобера – обичайно от края на септември до края на октомври, докато лозата още „работи“. В по-топли низини и по крайморските райони прозорецът може да се удължи към ноември, ако листата са зелени. Органичните торове и фосфорно-калиевите може да се внесат и по-късно през покоя, когато почвата позволява обработка, но най-полезни са при съчетаване с есенната дълбока обработка.

Чести грешки и как да ги избегнете

Най-разпространената грешка е „по навик“ да се дава азот през есента. Повърхностно разхвърляне без смесване с почвата, което води до загуби. Торене без анализи и без отчет на добива: лозе с нисък товар няма нужда от същите количества като интензивно отглеждан масив. Късно торене преди студове и проливни дъждове. Пренебрегване на органиката, която дългосрочно държи структурата и влагата.

Съчетаване с напояване и обработка

След минерално торене без валеж е полезна лека поливка, за да се „активира“ храната и да слезе в коренообитаемия слой, без да се отнесе. При капково напояване можете да внесете част от калия чрез подхранване през системата, но наесен избягвайте силни азотни разтвори. Съчетавайте торовете с есенната дълбока обработка и плевене – чистата, раздробена повърхност намалява загубите. Ако планирате варуване за корекция на кисела почва, правете го отделно от фосфорните торове, за да не намалите усвоимостта им.

Най-доброто време за есенно торене на лозето е периодът след беритба и преди масовия листопад, когато лозата все още усвоява хранителни елементи и попълва резервите си. Заложете на фосфор, калий и органика, а азота насочете основно към пролетта – освен ако топла, продължителна есен и анализите не подсказват друго. Съобразете избора с почвата, валежите и температурите, смесете тора с почвата и работете по план, базиран на проби. Така вие подкрепяте зимуването и залагате основите за силен, равномерен старт през следващия сезон.