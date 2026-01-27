Кога да засаждаме едногодишни цветя след последната слана

Времето е от решаващо значение, когато става въпрос за засаждане на цветя. Независимо дали отглеждате многогодишни, едногодишни или луковични растения, знанието кога да започнете да засаждате семена на закрито, да пресадите млади растения или да засадите луковици в земята може да е от решаващо значение за процъфтяваща градина от такава, която се бори с трудности. Местните дати на замръзване играят голяма роля, заедно с издръжливостта и скоростта на растеж на всяко растение. Това ръководство ще ви преведе през това кога да засаждате цветя, колко време им отнема да растат и кога е най-подходящото време за засаждане по вид, така че градината ви да цъфти красиво през целия сезон.

Кога трябва да засаждате цветя?

Започнете семената на закрито седмици преди последната дата на замръзване

Пресадете издръжливи цветя преди или при последните слани

Засадете нежни едногодишни растения след като премине опасността от замръзване

Засадете пролетни луковици през есента, летни луковици през пролетта

Различните растения се нуждаят от различно време, преди да са готови за пресаждане в градината. Твърде ранното започване може да доведе до слабо и изтощено растение, докато твърде късното започване може да ви даде такова, което просто не е готово за външния свят – и двете ще се затруднят да оцелеят! Ето какво трябва да вземете предвид преди засаждане.

Многогодишните растения са растения, които могат да оцелеят 2 или повече години. Въпреки че могат да загинат обратно в земята през зимата, корените им оцеляват под земята и произвеждат нова листа с настъпването на увеличената светлина и топлина на пролетта. Повечето многогодишни растения цъфтят в същата година, в която са засадени, докато други може да се нуждаят от време, за да се установят първо (особено ако са засадени по-късно през вегетационния период).

Започнете семената през пролетта

Някои многогодишни растения може да са трудни за отглеждане от семена, но повечето са сравнително лесни за отглеждане и са евтин начин за запълване на нова цветна леха. Някои семена ще се нуждаят от период на ниски температури, преди да покълнат, и може да им отнеме повече време за покълване – 3 до 4 седмици не е необичайно – така че те трябва да се отглеждат по-рано от други. Следвайте инструкциите, дадени на пакета със семена.

Засаждане на зрели многогодишни растения през есента

Ако планирате да добавите зрели многогодишни растения (като тези, закупени от разсадник) към градината си, най-доброто време за засаждане е през есента, тъй като ниските температури и влагата, които идват със зимата, стимулират покълването. Засадете ги поне 6 седмици преди първата есенна слана, за да им дадете време да се установят преди зимата

Кога да засаждаме едногодишни цветя след последната слана

Едногодишните растения са растения, които поникват, растат, цъфтят и дават семена само в един сезон и само за един сезон. Когато дойде зимата, растението умира, разчитайки на многобройните си семена да покълнат през следващата пролет. Поради това повечето едногодишни цветя са лесни за отглеждане от семена, като отнема около 6 до 8 седмици, за да достигнат размер, подходящ за разсаждане, въпреки че винаги има изключения от правилото. Някои семена може просто да се нуждаят от повече време за покълване, а по-бавнорастящите едногодишни ще трябва да се засаждат по-рано. (Не забравяйте да прочетете гърба на пакетите със семена за специфични препоръки за растенията и сортовете!)