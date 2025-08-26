Кога задължително се пръска лозето с листен тор?

Листата са способни да абсорбират хранителни вещества, разтворени във вода, от повърхността си. Това е основата за листното подхранване (торене) на гроздето.

Съществува общоприето мнение, че концентрацията на торове за пръскане трябва да бъде по-ниска, отколкото за кореново подхранване. Листата обаче са по-малко чувствителни към солеви разтвори, отколкото абсорбиращите корени. Затова концентрацията на разтвора за листно подхранване може да бъде значително по-висока, отколкото за кореново подхранване. Така например, за поливане под корена се използва торов разтвор с концентрация 1-2 г/л, а за пръскане можете да вземете 5-10 г/л или повече. Такъв разтвор би бил разрушителен за корените, но листата могат да го издържат.

Фактори за ефекта от листното подхранване

1) Външни условия

Например дъждът, който падне няколко часа след подхранването, ще отмие част от торовете, значително намалявайки ефекта от листното приложение. Пръскането в горещ ден ще доведе до бързо изпаряване на водата и увеличаване на концентрацията на разтвора върху листната плоча. Това не само ще намали ефективността на подхранването, но може и да увреди младите листа. По-ниските температури през нощта, в сравнение с дневните, не пречат на процеса на усвояване на хранителните вещества. Падащата сутрин роса помага за поддържане на ефективната концентрация на торове.

2) Фази на развитие

В началото на сезона листата са нежни, така че листното подхранване трябва да се извършва само в крайни случаи и при умерена концентрация. Но в края на август - септември слабите разтвори няма да дадат желания ефект. В тези периоди можете да използвате разтворими фосфорни и калиеви торове с концентрация на разтвора 10-15 г/л в комбинация с торове, съдържащи комплекс от микроелементи.

3) Метод на прилагане

Нанасянето на разтвора чрез фино пръскане (под формата на мъгла) върху долната част на листата е много по-ефективно от пръскането върху храста със струя отгоре. В крайна сметка, именно в долната част на листа се намират повечето устици, които получават торове. От долната страна на листа разтворът изсъхва по-бавно, отколкото от горната страна, особено вечер или през нощта. Важно е също така, че разтворът, нанесен върху долната страна на листа, се отмива много по-малко от дъжда.

4) Вид тор

Естествените органични съединения винаги се абсорбират по-лесно от синтетичните или минералните. Според тези параметри, металните йони, „придружени“ от аминокиселини, са най-подходящи за листно подхранване.

Листното подхранване не е в състояние да осигури на растението макроелементи (азот, фосфор и калий) в нужното количество, затова то не може да замести кореновото подхранване. При това то също така е неефективно. В същото време само 0,5 г торове, съдържащи смес от микроелементи - бор, манган, мед, цинк, молибден и други, които ще попаднат в растенията при пръскане по листата, ще бъдат достатъчни, за да задоволят нуждата им от тези вещества. В крайна сметка, микроелементите са необходими на растенията в много малки количества. Но при техен недостиг метаболитните процеси се нарушават и ако липсват дълго време, растенията умират.

За щастие, това се случва изключително рядко на естествени почви. Листното подхранване обикновено се извършва с комплексни микроторове и се комбинира с пръскане с фунгициди. Препоръчително е третирането с моноторове да се извършва само ако има очевиден визуален дефицит на който и да е елемент. Има обаче елементи, които се усвояват по-добре при листно подхранване - това са манган, цинк, желязо, бор. Боровите препарати се използват преди цъфтежа (за подобряване на завръза на плодовете) и след завръза (за предотвратяване на окапването на яйчниците). Калцият в комбинация с бор спомага за повишаване на еластичността на кората на плодовете. За да се ускори натрупването на захар преди узряването им, се извършва листно подхранване с магнезиев препарат. В този случай се намалява внасянето на магнезий в почвата.