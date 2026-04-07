Краставиците и доматите ще растат по-бързо и от плевели: Преди засаждане направете ТОВА

Тест с оцет и сода бикарбонат - най-бързият начин за проверка на pH на почвата

Познаването на pH на почвата във вашите зеленчукови лехи е от решаващо значение. Успехът на вашата реколта зависи именно от това, разбира се, наред с други неща. Растенията имат специфични изисквания за pH на почвата, така че си струва да ги знаете. Не е нужно да изпращате почвата си за специализирано тестване - един прост експеримент с екстракт от червено зеле ще бъде достатъчен.

Защо е важен почвеният тест преди сеитба и засаждане?

Познаването на pH на почвата преди сеитба е от решаващо значение за планирането на вашите култури и по-късно за получаване на изобилие от добиви. Някои растителни видове имат много специфични изисквания за pH на почвата. Лошото pH на почвата обикновено няма да убие растенията веднага, но ще се отрази негативно на техния растеж, развитие и плододаване.

Още: Подмладяване на старо ябълково дърво: Как да възстановите сладостта и размера на плодовете?

Има три основни нива на pH на почвата: киселинно, алкално и неутрално. Някои растения предпочитат да растат в леко кисели почви, включително: рододендрони, азалии, хортензии, боровинки, краставици, картофи, домати, кореноплоден магданоз и репички. Цвеклото, лукът, спанакът, къдравото зеле, марулята, карфиолът, броколите и аспержите предпочитат леко алкални почви с pH над 7.

Тестването на почвата и разбирането на нейното pH също е важно за избора на подходящи минерални торове. Това ви позволява да изберете правилните смеси и техните дози. Познаването на pH на почвата ви позволява по-добре да оцените наличието на определени хранителни вещества за растенията и улеснява избора на тор. С тези знания можете рационално да планирате варуването, да оптимизирате торенето, ако е необходимо, и в крайна сметка да подобрите качеството и добива на почвата.

Червеното зеле като лакмусов тест

Още: Отглеждане на домати от нулата: Как да имате здрави и силни разсади?

Анализът на почвата може да бъде възложен на специализирани лаборатории, като например агрохимици, особено когато се нуждаете от много точни и подробни резултати, например при планиране на търговска култура. За домашни градини тестът с червено зеле определено е достатъчен.

Първо, пригответе екстракта от зеле: след като сварите и прецедите зеленчуците, не изхвърляйте водата – това ще действа като pH тестер. След това следвайте инструкциите по-долу:

1. Изсипете охладената вода от варенето на червеното зеле в чаша или съд

2. Добавете две чаени лъжички от почвата, която искате да тествате

Още: Почвата за хортензии не е просто торф: Направете тази смес и вашите храсти ще се отрупат с цветове

3. Разбъркайте всичко заедно и оставете да престои няколко часа

Ако водата стане розова, това означава, че почвата е киселинна. Синята или лилавата вода показва неутрално pH, а зелената или жълтата - алкално pH. Екстрактът, останал след експеримента, е богат на хранителни вещества, така че можете да го използвате за поливане на градинските си растения.

Нашият съвет: Ако искате по-точни резултати, сварете зелето в дестилирана вода. Обикновената чешмяна вода често има свое собствено pH - киселинно или алкално - което може да повлияе на крайния резултат от теста.

Още: Как да определите типа на почвата си

Друг бърз начин за проверка на pH на почвата е да използвате оцет и сода бикарбонат. Изсипете почвата в две чаши - тя трябва да е без растителни остатъци и големи камъни. След това я залейте с вода и разбъркайте добре, за да се получи рядка каша.

Изсипете една чаена лъжичка сода бикарбонат в едната чаша и една чаена лъжичка оцет в другата. Наблюдавайте реакцията на сместа. Ако почвата и содата за хляб започнат да бълбукат, това означава, че почвата е киселинна, докато реакцията между почвата и оцета показва алкално pH. Тестът се основава на простия химичен принцип, че киселините реагират с основите – и обратно.

Защо лимонът е по-малко киселинен от месото за нашия организъм?