Куркума в градината: Как да я използвате за предпазването на растенията от вредители

Куркумата е подправка, коятоп може да се превърне в неочакван съюзник в градинарството. Според опитните градинари тя може да помогне за предпазване на растенията от вредители, гъбични заболявания и дори да стимулира развитието на корените.

Куркумата е известна със своите кулинарни и лечебни свойства, но се оказва, че може да бъде полезна и в градината. Благодарение на активното съединение куркумин, тя има естествени антибактериални и противогъбични свойства, което я прави универсален инструмент за грижа за растенията.

Контрол на вредителите

Куркумата може да действа като естествен репелент срещу градински вредители, особено листни въшки и мравки. Нейният аромат и вкус отблъскват насекомите и помагат за предотвратяване на нападения по растенията. Един от начините за употреба е като спрей, приготвен от 1-2 ч. л. куркума, 1 литър топла вода, няколко капки течен сапун (по желание, за по-добро сцепление)

Напръскайте сместа върху листата, особено под тях, където често се крият вредителите. Най-добре е да правите това вечер, за да не навредите на полезни насекоми, като например пчели.

Важно: Куркумата действа по-добре като превантивно средство, отколкото като лечение на вече тежко заразените растения.

Защита срещу гъбични заболявания

Гъбичните заболявания са друг често срещан проблем в градината: брашнеста мана, листни петна, ръжда и късна мана. Куркумата може да помогне за предотвратяването им или за намаляване на появата им в ранните етапи. За целта се използва разтвор, приготвен от 2 супени лъжици куркума и 1 литър вода.

Оставете сместа да се накисне за 30 минути, прецедете и пръскайте растенията на всеки 7-10 дни. Повторете третирането след обилен дъжд, тъй като водата отмива активните съставки.

Предотвратяване на смъртта на разсада

Младият разсад е особено уязвим към гъбички и мухъл, които могат да причинят така нареченото гниене на разсада. Това се случва във влажна и хладна почва. Куркумата може да се добави директно към почвата - 1 супена лъжица на 3,8 литра почвена смес

Но е важно да не се прекалява, защото излишъкът може да наруши естествения баланс на микроорганизмите в почвата.

Подпомагане на растежа на растенията

Когато се комбинира с други прости съставки, куркумата може да стимулира растежа на растенията и да укрепи кореновата система. Един от вариантите е млечен разтвор, приготвен от 1 чаша мляко, 1 супена лъжица куркума, 1 чаена лъжичка сапун и 1 литър топла вода.

Може да се използва като спрей или за поливане на корените на всеки 10-14 дни. Разтворът е особено подходящ за зеленчуци като домати, краставици и тиквички. За напояване на почвата сместа се разрежда и се нанася върху влажна почва близо до корените.

Въпреки ползите си, куркумата не е универсално „вълшебно лекарство“. Прекомерната употреба на тази подправка може да повлияе на микробиологичния баланс на почвата. Тя също така не замества цялостните методи за борба с вредителите или болестите.

